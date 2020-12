Se acaba de lanzar el documental “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”, dirigido por Frank Marshall y producido por HBO. Los éxitos y fracasos de la icónica banda británica formada por los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb que alcanzó la fama internacional en varias décadas.

El productor cinematográfico Frank Marshall (“Regreso al futuro” o “El extraño caso de Benjamín Button” dirige el film de casi dos horas de duración que tardó tres años en completarse. El documental “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”, de igual nombre a su famosa balada y que ya se presentó en algún que otro festival, recorre la vida musical y personal (en la que no faltaron peleas internas) de Barry, Robin y Maurice. Desde sus primeros pasos musicales en Australia a finales de los 50 y principios de los 60, su posterior viaje de regreso a UK en 1967. Y a partir de ahí el éxito de una de las bandas más exitosas de la historia de la música pop con una cambiante carrera que se extendió por más de cuatro décadas.

Se incluye entrevista con Barry, único de los tres hermanos Gibb que sigue vivo ya que Maurice falleció en 2003 tras una operación de intestino y Robin en 2012 tras un cáncer. Asimismo, aparecen también entrevistas a Eric Clapton, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin, Justin Timberlake, Mark Ronson, Lulu, y Bill Oakes. Ha sido estrenado por HBO y distribuido también por Universal Pictures. A su vez se publicó el soundtrack del documental, compuesto por una selección de las canciones más representativas del trío desde sus inicios en la década de 1960 hasta los años 90.

La carrera del éxito de The Bee Gees

El grupo The Bee Gees se formó en 1958 pero comenzaron a ganar fama mundial en 1967 con su primer #1 en U.K. con ‘Massachusetts’ tras haber tenido más de 10 singles en Australia. A finales de los años 70, su colaboración con 6 canciones principales en la BSO para la película “Saturday Night Fever (Fiebre del Sábado Noche)” les colocó como la banda más grande del momento, vendiendo más de 45 millones de copias. Tres de ellas fueron #1 en los EE.UU. y la BSO ganó el Grammy al álbum del año. Tras otros dos álbumes de éxito en 1979, “Spirits having flown” y el recopilatorio “Bee Gees Greatest” (ambos #1 en EE.UU.), el backlash contra la música disco hizo que su música dejara de sonar en las radios americanas, a pesar de lanzar más discos.

Tras un periodo de descanso que aprovecharon para componer temas para Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers o Diana Ross, regresaron al éxito en 1987 con ‘You Win Again’, (#1 en U.K. y Europa). El grupo siguió cosechando hits en los años 90: en 1997 con su álbum “Still waters” (#11 en EE.UU. con más de 2 millones de copias vendidas y #1 en U.K.) y en 1998 con su disco en directo “One night only” (2 millones de copias en U.K.y 1 millón en EE.UU.). Y ya incluso en 2004 “Number ones” obtuvo top 5 tanto en los citados países.

La muerte en 2003 de Maurice truncó al grupo, que en 1997 ingresó en el “Rock and Roll Hall Of Fame” y vendieron más de 220 millones de copias​ a nivel mundial, entre álbumes y sencillos. Algunas de sus canciones más populares son: ‘How deep is your love’, ‘How Can You Mend a Broken Heart’, ‘To Love Somebody’, ‘I Started a Joke’, ‘Massachusetts’, ‘More than a woman’, ‘Night Fever’, ‘Run to Me’, ‘Stayin’ Alive’, ‘Tragedy’, ‘Too Much Heaven’, ‘Alone, You Win Again’, ‘You Should Be Dancing’, ‘Words’, ‘Wind of change’, entre otras.