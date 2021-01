Nyno Vargas, Lérica y El Junco presentan ‘Hola, mi amor’, nueva versión más moderna del clásico de los 80’s, acompañado del siguiente videoclip.

‘Hola, Mi Amor’, es una de las canciones más conocidas de la historia de nuestro país desde 1986 cuando fue un éxito. Ahora el propio autor del tema original, Ricardo Gabarre (alias El Junco) con sus 65 años de edad, participa cantando y actualizando la letra en la versión con ritmos urbanos de la mano del valenciano Nyno Vargas y el grupo gaditano Lérica. Una canción de estilo flamenco que ahora adquiere un toque de sonidos urbanos que la actualizan, aunque consiguiendo mantener su esencia original.

Además, han realizado juntos un vídeo musical (obra de KreaFilmsProducciones) con claras referencias al original. En este, Nyno Vargas recrea la situación que su primer intérprete El Junco vivió al presentar ‘Hola, Mi Amor’ en la televisión, acompañado de Lérica. A su vez, cuenta con uno de los únicos modelos que quedan del reconocido Delorean de la mítica saga “Regreso al futuro”.

Nyno Vargas , muy famoso ahora tras su paso por el reality “Supervivientes”, sigue preparando el lanzamiento de su nuevo disco, que verá la luz en el primer trimestre de 2021. Este nuevo single llega tras sus dos últimos lanzamientos: ‘Hola, Nena’ (junto a Omar Montes) y ‘TOTO’ (con Mala Rodríguez).

Letra de “Hola, mi amor” de Nyno Vargas, Lérica & El Junco

[Intro: Nyno Vargas & Junco]

Hola, mi amor, tengo que hablar contigo (Moncho Chavea en el beat)

Hola, mi amor (Eh), tengo que hablar contigo (Contigo)

Estoy cansado (Eh), estoy hecho un lío (Amor)

Dime, mi amor (Eh), qué es lo que quieres de mí

Dímelo ya, y no me hagas sufrir

[Estribillo: Nyno Vargas & Junco]

Y yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Que yo no quiero ser tu amante

Yo quiero ser algo más

Yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Y yo no quiero ser tu amante

Que yo quiero ser algo más

[Verso 1: Nyno Vargas]

Que tú me tiеnes de aquí pa’ allá, de allá pa’ acá

Quе dime, niña, dónde te vas, dónde tú estás

Que hace tiempo que no te veo

Solo me llamas pa’ cumplir tu deseo

Y desde que te fuiste, ya no es lo mismo

Ando medio loco perdi’o en un abismo

Haciéndome preguntas, ya nada es igual

Que cuando no te veo, todo me va mal

[Verso 2: Lérica]

Te dejé como triste, llamadas perdidas

Perdón por las horas, seguro estás dormida

Pero es que no podía contenerme más

Las ganas de decirte que lo llevo fatal

Esto de no verte tiene mi mente inquieta

De tanto llorar tengo la cara reseca

Ni con cuatro ibuprofenos se me va la quesca

Cómo duele quererte cuando eres la primera

[Puente: Lérica & Nyno Vargas]

Que sabes que con él (Que sabes que con él)

De puertas pa’ afuera todo es un paripé (Ah)

Qué tan poquito hombre pa’ tanta mujer

Olvida ese idiota, ven, camélame

Tú sabes que con él (Tú sabes que con él)

De puertas pa’ afuera todo es un paripé (Ah)

Qué tan poquito hombre pa’ tanta mujer

Olvida ese idiota, ven, camélame

[Estribillo: Nyno Vargas & Junco]

Y yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Que yo no quiero ser tu amante

Yo quiero ser algo más

Yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Y yo no quiero ser tu amante

Que yo quiero ser algo más

[Verso 3: Junco]

Hace ya tiempo que te lo digo (Que te lo digo)

No es suficiente el ser tu amigo (El ser tu amigo)

Quiero algo más, lo necesito, oh-oh-oh

Déjalo todo, ay, vente conmigo

[Estribillo: Nyno Vargas, Lérica & Junco]

Y yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Que ya no quiero ser tu amante

Yo quiero ser algo más

Yo no quiero ser tu amante

Y yo no puedo serlo más

Que ya no quiero ser tu amante

Que yo quiero ser algo más

[Outro: Lérica]

Dímelo, tío Junco

Le-Le-Lérica, Lérica

Nyno Vargas (Lérica, Lérica)

El efecto Nyno