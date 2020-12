Myke Towers y Juhn colaboran en ‘Bandido‘, el nuevo single del rapero puertorriqueño incluido en su nuevo EP “Para mi ex” de 4 temas, que se presenta con el siguiente videoclip que lleva casi 30 millones de reproducciones ya.

‘Bandido’ es un tema producido por Dimelo Flow para Myke Towers con Juhn y, según el comunicado, es una oda romántica a las mujeres en la que haría cualquier cosa para asegurarse de que su protagonista se sienta amada, tejiendo una historia sobre una chica que se encuentra en una relación sin amor con alguien que no sabe cómo valorarla verdaderamente y cómo el rapero haría cualquier cosa para recordarle su verdadera belleza.

El video musical de ‘Bandido’, grabado en la ciudad de Miami, dirigido por Squid y producido por Wildhouse Pictures, refleja cómo la protagonista comienza en una relación con alguien que no es digno de ella y cómo finalmente termina con alguien que la valora. Así pues, en la imágenes podemos ver cantar a los artistas en un skatepark mientras alrededor otras personas practican este deporte con el patín, y todo ello girando en torno a una chica, a quien se dirige la canción.

Es la segunda vez que Myke Towers colabora con su compatriota Juhn (nombre artístico de Jorge Hernández Quiles) tras ‘No Pensaste’. El tema se incluye en su recién publicado disco “Para mi ex” de cuatro canciones: ‘Explícito’, ‘Extasy’, ‘Mi X’ y ‘Bandido’.

Myke Towers, una de las grandes promesas del género urbano latino, ha destacado en 2020 por otros lanzamientos y colaboraciones: ‘Michael X’, que escribió como una oda al movimiento Black Lives Matter y al fallecido George Floyd; ‘Madrid’ junto a Maluma; ‘No me llama”, un tema de Zion & Lennox en el que colabora; ‘Diosa (remix)’ con la cantante dominicana Natti Natasha y el rapero Anuel AA; o sus éxitos ‘Si Se Da’, ‘Si Se Da Remix’ y ‘Girl’.

También recibió su primera nominación al Grammy latino por su álbum “Easy Money Baby” en la categoría “Mejor álbum Música urbana”, un disco que ocupó el puesto #1 en “Top Latin Albums” y “Latin Rhythm Albums” de Billboard EE.UU. Towers, a su vez, se encuentra en el estudio de grabación trabajando en su próximo álbum, “Like Myke”.

Letra de ‘Bandido’ de Myke Towers & Juhn

[Intro: Myke Towers]

Ella e’ buena, pero le gustan lo’ malo’ (Malo’)

Si te soy sincero, yo por ella jalo (Ella jalo)

Me tiró diciéndome que la dejaron (La dejaron)

Es otra más que con su corazón jugaron, ey

[Coro: Juhn]

¿Ese bandido qué le hizo? Dígame por qué llora (Llora)

Confiéseme pa’ darle piso y enterrarlo ahora (Ahora)

Que yo la puedo defender a usted si me colabora (-bora)

Le voy a dejar saber a ese man que ya no está’ sola (¡Wuh!)

¿Ese bandido qué le hizo? Dígame por qué llora (Dígame por qué llora)

Confiéseme pa’ darle piso y enterrarlo ahora (Ahora)

Que yo la puedo defender a usted si me colabora (Sirili, woh-oh-oh-oh-oh)

Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola (¡Wuh!)

[Verso 1: Myke Towers]

Mi amor, avísame si acaso te incomoda

Pa’ reventarlo y que sepa que no estás sola

Yo te hablo claro, yo no brego con pistola’

Pero tengo el respeto de lo’ que controlan

Tú ere’ hermosa, mami, dime por qué llora’

Te haría mi señora

Ella le da lo mismo en un crucero que una yola

Condone’ de colore’, la parto a lo Crayola

Mujere’ como tú uno las desea y las añora (Añora)

Dile que tú tiene’ vaqueo

Si pone’ el booty en reversa

Yo le prendo la cámara como cuando parqueo

Le gusta el maleanteo

Dice que la están buscando porque mata la liga, yo se lo creo

[Coro: Myke Towers & Juhn]

¿Ese bandido qué le hizo? Dígame por qué llora (Baby, ¿por qué llora?, ey)

Confiéseme pa’ darle piso y enterrarlo ahora (Pa’ meterle ahora, jaja)

Que yo la puedo defender a usted si me colabora (Si me colabora)

Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola (Me dicen Juhn “El All Star”, baby)

[Verso 2: Juhn]

¿Y ese bandido qué fue lo que hizo? (Oh-oh)

Confiesa pa’ de una darle piso (Piso)

Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve hacerte daño

Bebecita, te lo garantizo (¡Wuh!)

Es que lo de ella y lo mío e’ un romance en secreto

Calla’o, bien en discreto, la beso y la aprieto (Oh)

Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo

(Por ella reviento a cualquier sujeto)

A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro

Titerona, no se asusta si escucha un disparo

El cuerpo e’ hermoso, los ojos son claro’

Era mi reina, ahora e’ mi diosa, a ella ni la comparo

[Puente: Juhn & Myke Towers]

Qué pereza

Verla triste con tanta belleza

Quien dañó un corazón con mucha pureza

No sabe tratar con delicadeza (-deza)

Princesa, a él no le interesa

Si yo soy el que te toca y te besa

Cuando la vi yo dije: “Quiero con esa”

Desde esa vez no sales de mi cabeza

[Coro: Juhn & Myke Towers]

¿Ese bandido qué le hizo? Dígame por qué llora (Baby, ¿por qué llora?, ey)

Confiéseme pa’ darle piso y enterrarlo ahora (Pa’ meterle ahora, jaja)

Que yo la puedo defender a usted si me colabora (Si me colabora; sirili-woh-oh-oh-oh-oh)

Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola (Sola)

[Outro: Juhn & Myke Towers]

¿Ese bandido qué le hizo? (Ay)

¿Qué le hizo?

Me dicen Juhn “El All Star, baby”

Este e’ Juhn

Myke Towers, baby (Eh-eh-eh)

“El All Star”

Juhn “El All Star”

Myke Towers

Santana The Golden Boy

Esto e’ una combinación única en su clase, baby, jaja (Oh)

(¿Ese bandido qué le hizo?)

Las estrellas siempre andan juntas

(¿Qué le hizo?)

La Casa Blanca en sociedad con los de Oro

One World (One World)