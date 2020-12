Morad acaba de lanzar ‘Duros, Blandos y Flojos‘, su nuevo single en el que el rapero barcelonés divide a las personas en duros, flojos y blandos y narra duras experiencias de la calle. Este es su videoclip correspondiente:

‘Duros, Blandos y Flojos’ está producida por Tr Fact, un tema que el propio Morad ha asegurado que se encuentra “dedicado a los duros, no todos están en tiempos bonitos”. Es el siguiente sencillo que lanza después del éxito de sus anteriores temas ‘Yo no voy’ (más de 16 millones de reproducciones) y ‘Motorola’ (más de 12).

Así pues, en tiempos difíciles, ha querido alejarse de la chulería para acercarse a la reivindicación, buscando criticar la injusticia de las clases sociales más bajas. En la vida de la clase obrera, Morad habla de dos grupos: los duros (los que ayudan a la familia y luchan día tras día por una vida mejor) y los blandos (los que cambian y se venden).

‘Duros, Blandos y Flojos’ se promociona con un vídeo musical a cargo de Iván Salvador, que ya está en el top tendencias de youtube, con más de 1 millón y medio de visualizaciones. En las escenas del mismo vemos a Morad interpretar la letra en escenarios callejeros nocturnos y termina con el mensaje #freeOmar.

Morad es un chaval de ascendencia marroquí que es la nueva promesa de la música urbana española con millones de seguidores en redes sociales. En el referente de un público por sus canciones y letras sobre sus vivencias crudas (pasó por un centro de menores). En 2019 lanzó su primer álbum “M. D. L. R.” (iniciales de Mec De La Rue, un término que utilizan algunos raperos franceses). Otros temas populares suyos son ‘Aguantando’, ‘Lo que quiera’, ‘Cuidadito’ o ‘Siempre que amanece’ (junto a Dellafuente y Maka).

Letra de ‘Duros, Blandos y Flojos’ de Morad

[Intro]

Tr.Fact

[Verso 1]

Duro con el Motorola

Duro como estar en la calle y metido en lo’ tiempo’ de la BlackBerry

Duro como una fuga con motora

Duro como hacer lo’ negocio’ dentro de un carro

Duro como tener que fugarse de la policía

Y que por lluvia tú pilles un catarro

Fuga que acabas en la montaña

Ropa manchada acabada en barro



Duro como tener brazos solamente pa’ buscarse en la calle solamente comida

Y duro como lo’ que trabajan las ocho hora’ de jornada con salario que no vale nada

Y duro porque aguanta y se calla, y porque en su mente nunca lе pasa que a alguno le pida

Y duro porque hacеn su jornada, por una vida que ha sido poco asegurada

Y duro como tener un colega que por un simple delito lo tenga’ tú deportado

Y duro que te acusen por la cara y que no tenga’ ni siquiera pa’ pagarte un abogado

Y duro sin dinero justicia te come, y te come pero sin significado



Duro sería como mi colega el Coleta, que sin prueba’ ya me lo tienen encerrado

Duro como causa’ que no has hecho

Duro como mantener un techo

Duro’ lo’ que trabajan en el estrecho

Frío malo que te pasa en el pecho

Duro como la busca de to’ lo’ día’



Y duro porque no quiere’ má’ comisaría

Duro porque dijeron que saldría

Y al otro día preso sin salida

Y duro todo lo malo que he pasado

Y todavía nunca lo contaría

Y duro lo mantengo siempre callado

Ayudando al que meno’ lo pensaría

Y duro con el hambre de la infancia

Y duro como saber tu crianza

Y duro porque vivo con esperanza



Aunque no tenga pa’ la panza

Y duro ‘tamo’ porque a pesar de todo

Lo que hemo’ vivido seguimos alante’

Y duro lo que hicieron en calle’ millone’

Y están en la calle sin dar el cante

Y duro a pesar lo malo que he vivido

En una base lo seguro e’ que lo cante

Y duro, no hablo de mi gente a la espalda

Y lo que hablo duro siempre digo ‘e frente



[Puente]

Y flojo’ porque lo’ que dicen que tienen cadena’ y se pensarían que con eso van lejo’

Y flojo’ porque saben que cuando cumple’ lo’ treinta solamente se quedaron lo’ reflejo’

Y duro’ lo’ que cuidan a la familia

Y duro’ lo’ que quieran a sus hijo’

Y duro’ lo’ que cuidan a la familia

Van a llegar lejo’, dice

[Verso 2]

Y blando’ como lo’ que abrían la boca siempre que tenían con policía mínima parada

Blando’ como lo’ que declararon en la comisaría cuando sabe’ que ahí nunca se dice nada

Blando’ como que tienen un bando

Un bando que va de algo y pa’ mí te juro no han sido nada

Y blando’, son blando’

Son blando’, son duro’ solamente en manada

[Puente]

Y duro’ lo’ que callamos y afrontamos, y que venga lo que venga

Y duro porque sabemo’ que no cambiamo’ tenga’ lo que tenga’

Flojo’ porque no saben plasmar la’ realidade’ que aquí se viven

Flojo’ porque a la mínima que tocan algo rápido le exhiben, dice

[Verso 3]

Duro mi colega que pasó meses encerrado, y nunca dijo nada

Duro porque siempre yo le hacía la’ visita’ que él nunca se esperaba

Y duro porque ahora es mi hermano, canta conmigo y está pa’ la que sea

Y duro porque él nunca me ha dejado, hora verdad

Combate y pelea



[Outro]

Oye, ala, mira, dice

Jaja

Oye, ala, mira

Y duro, duro, duro, seguimo’ de siempre

Y M.D.L.R han sido lo’ duro’ lo’ que siguen en jornada

Lo’ que siguen en la calle para nada

Oye

Van a llegar lejo’ lo’ que cuidan a la familia y sus hijo’, ah, ay

Y la clase obrera

Oye, y la clase obrera

Aquí no se mide tu persona por lo que tiene’ dentro de la cartera



Y la—, y la clase obrera

Dice, y la clase obrera

Aquí no se miden la’ persona’ por lo que tiene’ dentro de la cartera

Y la—, y la clase obrera

Dice, y la clase obrera

Aquí no se miden la’ persona’ por lo que tiene’ dentro de la cartera

Y la—, y la clase obrera

Dice, y la clase obrera

Aquí no se miden la’ persona’ por lo que tiene’ dentro de la cartera

Y la clase obrera

Y la clase obrera

Aquí no se miden la’ persona’ por lo que tiene’ dentro de la cartera