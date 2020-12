Manuel Carrasco interpreta ‘Llegó la Navidad’, su versión de ‘Happy Xmas (Wars is over)’ de John Lennon y Yoko Ono de 1971, con el siguiente videoclip. Este single forma parte del álbum “Eterna Navidad: Celebremos”, un disco donde multitud de artistas versionan villancicos navideños.

En el vídeo musical de ‘Llegó Navidad’ aparece Manuel Carrasco en un acogedor salón, con su guitarra debajo del brazo y acompañado de un piano y un coro de voces. Entre todos, presentan una canción animada pero dulce y melancólica a la vez. Con un estilo fiel a la versión original, el cantante pide “que venga lo bueno” para el año que viene y juntos demos la bienvenida a esta extraña, aunque también mágica Navidad. Casi 50 años después de que este single saliera a la luz desde un estudio de Nueva York, el cantante onubense recupera esta canción ofreciendo su versión en español

El tema forma parte del álbum recopilatorio “Eterna Navidad” en el que se pueden escuchar las versiones de 15 clásicos con otros géneros musicales de más artistas como Juanes, Alejandro Fernández, Morat, Danna Paola, Sebastián Yatra o Manuel Carrasco versionando Dulce Navidad, El Niño del Tambor, Feliz Navidad, etc.

El cantante onubense Manuel Carrasco lanzó hace pocas semanas “La cruz del mapa – Acústico Toma 1. The London sessions” un EP con 3 canciones versionadas acústicamente y orquestadas más un tema extra.

Letra de ‘Llegó Navidad’ de Manuel Carrasco

Llegó Navidad

¿Qué has hecho tú?

Termina otro año

Y el nuevo empieza ya

Llegó Navidad

Sin discriminar

Al joven y al viejo

Los bendice por igual

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad

Y es noche de amor

El mundo nos une

En un solo corazón

Feliz Navidad

Por igual a todos

No importan faroles

Vivamos en paz

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno (yeah)

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad (war is over)

¿Y qué hicimos todos? (If you want it)

Termina otro año (war is over)

Y el nuevo empieza ya (ah ah)

Llegó Navidad (war is over)

Sin discriminar (if you want it)

Al joven y al viejo (war is over)

Los bendice por igual (ah ah)

Feliz Navidad

Feliz Año Nuevo

Que traigan lo bueno

Sin miedos y en paz

Llegó Navidad

Sin discriminar

Feliz Año Nuevo

Sin miedos y en paz