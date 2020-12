La Bien Querida presenta ‘Soy rebelde’ en una versión para la campaña publicitaria de “La Prohibida”, una cider (sidra) fabricada por Mahou San Miguel, publicada vía Elefant Records.

‘Soy Rebelde’ es un tema compuesto por Manuel Alejandro en 1971 y popularizado en la voz de Jeanette. Ana Fernández-Villaverde, la mujer tras La Bien Querida, confiesa estar “muy contenta de cómo ha quedado la versión”, que viene producida por Luis de las Heras y Yuri Méndez (Pájaro Sunrise).

El vídeo oficial y anuncio publicitario de ‘Soy rebelde’ es obra de la productora Canadá y ha sido dirigido por Bárbara Farré. Cuenta con una narrativa de estética elegante que bordea constantemente los límites de las convenciones sociales y los tabúes de una manera absolutamente provocadora. Es una oda a la libertad y en contra de la censura, bajo el lema “No censures lo que sientes”.

Este single es otra de las canciones de 2020 de la artista bilbaína La Bien Querida mientras llega lo que será la continuación (el séptimo álbum) de su último trabajo, “Brujería” (2019). Primero lanzó ‘Un Gatito’, producida por ella junto a Alizzz y René, y luego una versión de ‘Si te vas’ de Extremoduro, tocada en acústico desde su perfil de Instagram.

No es la primera vez que La Bien Querida versiona a Jeanette, en 2015 la artista colaboró en el álbum “Contemplaciones: Homenaje Iberoamericano a Jeanette” junto a Los Pilotos, la mitad de Los Planetas, versionando ‘Negra estrella’.

Letra de ‘Soy rebelde’ de La Bien Querida

Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Porque nadie me ha querido nunca oír

Yo soy rebelde porque siempre sin razón

Me negaron todo aquello que pedí

Y me dieron solamente incomprensión

Y quisiera ser como el niño aquel

Como el hombre aquel que es feliz

Y quisiera dar lo que hay en mí

Todo a cambio de una amistad

Y soñar y vivir

Y olvidar el rencor

Y cantar y reír

Y sentir sólo amor

Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Porque nadie me ha querido nunca oír

Y quisiera ser como el niño aquel

Como el hombre aquel que es feliz

Y quisiera dar lo que hay en mí

Todo a cambio de una amistad

Y soñar y vivir

Y olvidar el rencor

Y cantar y reír

Y sentir sólo amor