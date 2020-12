El popular Kiko Rivera presenta ‘Cicatriz’, su nuevo single junto al cantante urbano Jisa publicado bajo el sello Universal Music Spain. Un tema con base de reggaetón con aparente mensaje a su madre, Isabel Pantoja, presentado con el siguiente videoclip romántico y navideño:

Con ‘Cicatriz’, en un vídeo dirigido por Emilio Restrepo con fotografía de Antonio Sánz Jiménez, Kiko Rivera aprovecha para retomar su carrera musical, que se vio interrumpida por la pandemia de Covid-19, teniendo que cancelar varios conciertos. El famoso celebrity dejó Warner Music, con la que firmó su último trabajo, ‘Déjalo ya’, para sumarse a Universal, una de las discográficas más importantes de España (David Bisbal, Aitana, Pablo López o Alejandro Sanz).

‘Cicatriz’ es el 11º single que el también DJ Kiko Rivera saca al mercado en esta última década. Debutó con ‘Quítate el top’ (2011) y ‘Victory’ con David Tavare (2012), pero saltó a la fama musical hace 7 años con la pegadiza ‘Así soy yo’ (2013). Después siguieron otros como ‘Chica loca’ con Dr. Bellido (2013), ‘Cuento de hadas’ (2014), ‘500 millas’ (2014), ‘Dale’ con Dasoul (2015), ‘Sangre Caliente’ (2016), ‘Mentirosa’ (2018) y ‘Déjalo Ya’ (2019) con Warner Music.

Kiko Rivera es el personaje del momento de la crónica social, junto a su madre Isabel Pantoja, por el enfrentamiento que madre e hijo mantienen por el reparto de la herencia de Paquirri.

Letra de ‘Cicatriz’ de Kiko Rivera & Jisa

No hay una noche

En la que olvide

Vi de cada una de tus fotos

Pensando qué sería de nosotros

Si estuvieras aquí a mi lado

Y lo nuestro fuera cosa del pasado

Maldito cupido por hacerme creer

Que estaría contigo

Disculpa la demora

Pero es que me di cuenta justo ahora

Que eres tú la única que me enamora

No quería alejarte

Y sé que me di cuenta tarde

Pero aunque pase el tiempo

Baby pienso en ti en todo momento

Estás tatuada en mi

Y aunque logre borrarte

Quedarán las cicatrices

Siento una conexión y no hablo de wifi

Intenté buscarme a otra y como tú no hay

Esto que siento por ti no tiene expiración

Baby me hace daño verte con otro cabrón

Que alguien me diga por qué estás en mi camino

Si sería tan cruel el destino conmigo

Al dejarme verte pero no tenerte

Yo y mi mala suerte

Que alguien me dirá el porque estas en mi camino

Si seria tan cruel el destino conmigo

Al dejarme verte pero no tenerte (pero no tenerte)

Yo y mi mala suerte

Disculpa la demora

Pero es que me di cuenta justo ahora

Que eres tú la única que me enamora

No quería alejarte

Y sé que me di cuenta tarde

Pero aunque pase el tiempo

Baby pienso en ti en todo momento

Estás tatuada en mi

Y aunque logre borrarte

Quedarán las cicatrices

Y está bajando por encima de sus expectativas

Yo soy KR, J Music

No miren pa’ mi galaxia

Cantándote romántico

Tú me entiendes