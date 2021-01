Kelly Jones, el líder cantante de Stereophonics, acaba de publicar recientemente “Don’t let the devil take another day”, un nuevo álbum en solitario. Se acompaña con el videoclip de ‘Help me make it through the night’:

En “Don’t let the devil take another day”, el cantante y compositor galés Kelly Jones versiona clásicos de su banda británica Stereophonics en un modo más íntimo y otros temas que marcaron un momento en su vida. De hecho, ‘Help me make it through the night’ es una canción de Kris Kristofferson que le cantaba su padre cuando era un niño.

Según se informó en un comunicado, “las canciones que lo ayudaron a superar los peores momentos y las anécdotas de cómo surgieron esas canciones”, es lo que se podrá encontrar en este álbum.

1.Hurry Up And Wait

2.You’re My Star

3.Suzy

4.Katie

5.I Wanna Get Lost With You

6.Help Me Make It Through The Night

7.I Stopped To Fill My Car Up

8.Before Anyone Knew Our Name

9.Mr Writer

10.Rewind

11.Local Boy In The Photograph

12.Feel

13.Into The World

14.This Life Ain’t Easy (But It’s The One That We All Got)

15.Boy On A Bike

16.No-one’s Perfect

17.Show Me How

18.Maybe Tomorrow

19.Traffic

20.Just Looking

21.Dakota

Kelly Jones es el compositor, cantante, guitarrista y líder de la banda de rock galesa Stereophonics, siendo conocido por su rasposa voz por la cual ha sido elogiado en varias ocasiones. Sus principales influencias musicales son The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bob Dylan y Neil Young. También es conocida su mala relación con la prensa y críticos musicales.

“Don’t Let The Devil Take Another Day”, el documental de Kelly Jones & Stereophonics

“Don’t Let The Devil Take Another Day” es también el nombre del documental estrenado. En él se reviven los momentos más queridos de Stereophonics así como algunos de los problemas personales que Kelly Jones tuvo que afrontar durante el año pasado. Entre otros, revela que fue operado de la garganta por un pólipo vocal, lo que podría haberle dejado incapacitado para cantar nunca más.