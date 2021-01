Keen Levy y Sami Duque presentan ‘Dime que me amas’, su nueva colaboración con el siguiente videoclip.

‘Dime que me amas’ de los cantantes almeriense Keen Levy y el malagueño Sami Duque viene producido por Jhay la R y viene acompañado de un vídeo musical producido por Ophion, en el que podemos ver a los artistas interpretar la letra en diferentes escenarios expresando el amor que sienten hacia una joven. Todo un éxito que lleva ya más de 1 millón de reproducciones, siendo la 2ª vez que ambos colaboran juntos tras el tema ‘No vuelvo’ del año pasado.

El joven Keen Levy saltó a la fama en el 2015 cuando se presentó a la 1ª edición del reality “Go Talent” junto a su grupo Black Diamond Inc llegando a la semifinal. Posteriormente desde 2019 en solitario, fue destacando en singles como ‘Borracho & Loco’, ‘No quiero verte (junto a RVFV), ,’Mi consuelo’, ‘Mala Mía’, ‘Dale suabesito’ (con Chema Rivas), ‘Desnúdate’, ‘Las 12’, ‘Tik Tok’, ‘Discretos’, ‘Mi momento’ o ‘Mátame’, en los que mezcla música urbana con mambo y flamenco.

Asimismo, ha colaborado con DaniMflow, Hugo Flow e Indara, entre otros.

El rapero Sami Duque apodado el “Flamenco urbano” por su estilo entre sonidos gitanos y árabes, debutó en la música en 2018 y desde entonces ha destacado por singles como ‘No te veo’, ‘Te tengo’, ‘La dueña’ (con Rasel), ‘Sisha’, ‘Buscándote’, ‘Ronea’, ‘No puedo'(con Samueliyo Baby),’Mentira’, ‘La toalla’ o ‘Carmela’.

Letra de ‘Dime Que Me Amas’ de Sami Duque & Keen Levy

[Intro: Keen Levy]

Yo no sé lo que tú me has hecho

Que no puedo estar sin ti

Llevo tu nombre en mi pecho

Aunque tú me hagas morir

[Estribillo: Sami Duque & Keen Levy]

Dime que me quieres y dime que amas

Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama (x4)

[Verso 1: Sami Duque]

(Las solteras pa’ mí, jaja)

Me perdí en el Bronx y escuché tu voz

Yo siempre perdí, no creí en el amor

Pero desde que yo a ti te encontré

Supe cómo volverlo a hacer

Soy adicto a tu cuerpo

Como flechas que se clavan dentro

Como canciones de reggaetón lento

Desde esa noche no olvido el momento (95, ah; jaja)

Es que yo contigo me quiero casar

Si tú estás soltera yo te voy a amar

Tú eres mi gitana, vamos a celebrar

(Que yeli, que yeli, ah)

[Estribillo: Keen Levy & Sami Duque]

Dime que me quieres, dime que amas

Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama (x4)

[Puente: Keen Levy]

(Y ay)

Mira qué bonita viene

Anda roneando pa’ que yo me encele

Mira qué bonita viene

Anda roneando pa’ que yo me encele

[Verso 2: Keen Levy]

(Keen Levy, La Esencia)

Mira que llevo tiempo preguntando por ti

Y nadie sabe na’

Hoy te salí a buscar

Y ahora te encuentro en este party

Me muera que yo te camelo

Si se acercan otros labios yo ya no los quiero

Me muera que yo te camelo

Si se acercan otros labios yo ya es que no puedo

[Estribillo: Keen Levy & Sami Duque]

Dime que me quieres, dime que amas

Que esto no se acaba, tú no pierdas la llama (x4)

[Outro: Keen Levy & Sami Duque]

Keen Levy, La Esencia (Agua)

Jaja, 95, eh

Ophion Agency

Las solteras pa’ mí, ah

Kilato Music

Jhay-JhaylaR