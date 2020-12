Katy Perry presenta ‘Not The End of the World’ y “Cosmic Energy”

La cantante estadounidense Katy Perry presenta ‘Not the End of the World’, su nuevo videoclip del tema ya incluido en su último álbum “Smile” (lanzado en agosto) pero sirve para promocionar su nuevo EP “Cosmic Energy” lanzado el viernes pasado.

Katy Perry ha retomado con ‘Not the End of the World’ la promoción de “Smile” tras el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom. El videoclip oficial ha sido dirigido por Similar but Different y está protagonizado por la actriz Zooey Deschanel (de películas como “500 días juntos” o “Di que sí”), con la que tiene un parecido razonable. De hecho, en las imágenes se puede ver que unos extraterrestres la confunden con Katy, y la raptan para evitar que muera en una supuesta destrucción de la Tierra. Mientras tanto, Katy y Zooey se cruzan sin darse cuenta.





Asimismo, esta canción forma parte de un nuevo EP digital que ha publicado bajo el título de “Cosmic Energy”, estrenado por sorpresa anunciado en redes sociales de Katy Perry hace unos días, y que incluye otros temas de su discografía. El motivo alegado para su lanzamiento fue celebrar la “Gran Conjunción”, un extraño fenómeno astronómico donde se alinean Júpiter y Saturno, no visto desde 1623.

1 Not the End of the World

2 E.T.

3 This Moment

4 By the Grace of God

5 Bigger Than Me

6 Wide Awake

La carrera de éxito de Katy Perry

Katy Perry saltó a la fama en 2008 con los singles ‘I Kissed a Girl’ y ‘Hot N Cold’ de su álbum debut “One of the Boys”. El éxito fue creciendo más entre 2010 y 2011 con su segundo álbum, “Teenage Dream”, con cinco sencillos #1 en EE.UU. (‘California Gurls’, ‘Teenage Dream’, ‘Firework’, ‘E.T’ y ‘Last Friday Night (T.G.I.F.)’). Su tercer álbum, “Prism” (2013), generó también dos superventas, ‘Roar’ y ‘Dark Horse’, al que siguió su cuarto álbum “Witness” en 2017. También ha sido juez del programa de talentos estadounidense “American Idol”.

“Smile” (2020), su quinto álbum de estudio, incluye algunos de sus singles anteriores como ‘Never Really Over’ o ‘Harleys in Hawaii’. Como el lanzamiento de este disco coincidió con el nacimiento de su hija, la artista no lo ha promocionado demasiado. También hace poco fue noticia por el dueto ‘Resilient (Tiësto Remix)’ con la española Aitana.