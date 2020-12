Jean-Michel Jarre presenta “Welcome to the other side”, un concierto de Nochevieja desde una Notre Dame virtual programado para última hora del 31 de diciembre para celebrar el Año Nuevo.

París renunciará en este año a sus tradicionales fuegos artificiales de Nochevieja y ofrecerá en su lugar un concierto del compositor y productor francés de música electrónica Jean-Michel Jarre, que actuará desde una Notre Dame virtual. Con esta nueva experiencia, según dijo el propio artista en un comunicado, quiere “enviar un mensaje de esperanza para 2021 y celebrar el cambio de año de una manera futurista y festiva”, en la que se han unido tanto la alcaldía de la capital como la Unesco.

El espectáculo bautizado como “Welcome to the other side” (Bienvenido al otro lado) de Jean-Michael Jarre será de 45 minutos, empezará a las 23.25 (22.25 GMT) el 31 de diciembre, gratuito y podrá seguirse por internet (en plataformas como Youtube, Facebook o VRChat) gracias a la empresa francesa de realidad virtual VrOOm. Según sus organizadores, es una invitación a viajar hacia un mundo virtual de fantasía, igual de llamativo que los espectáculos habituales de Jarre, presentándose como una fiesta en la que todo el mundo, incluidos quienes están aislados social o geográficamente por la pandemia, pueda celebrar de forma colectiva la Nochevieja.

Jean-Michel Jarre actuará en directo para “Welcome to the other side” desde un estudio cerca de la catedral de París, mientras su avatar toca en el interior de una Notre-Dame virtual (ya que la catedral se incendió en abril de 2019 y todavía está en proceso de restauración). El espectáculo estará compuesto por temas de su obra “Electronica”, así como por nuevas versiones de sus clásicos, “Oxygène” (1977) y “Equinoxe” (1978). El audio del concierto se publicará el día 1 de enero en todas las plataformas de streaming de música bajo el título “Welcome to the other side – LIVE”.

El francés Jean-Michel Jarre, con 72 años, es considerado como uno de los embajadores de la música electrónica experimental de Europa y uno de los maestros a nivel mundial. En la década de los 70’s ya era una artista de vanguardia y marcó una época con shows multitudinarios más allá de música, añadiendo efectos especiales y luces.