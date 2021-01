La banda estadounidense Foo Fighters presentan ‘No song of mine’, el segundo adelanto tras ‘Shame Shame Shame’ de su nuevo y décimo álbum de estudio “Medicine at Midnight”, que se pondrá a la venta en febrero de 2021.

Sobre el tema ‘No song of mine’ el propio Grohl de Foo Fighters ha comentado que «líricamente trata de hurgar en la hipocresía de los líderes autosuficientes, gente que es culpable de cometer los crímenes contra los que supuestamente están en contra…».

Su nuevo trabajo discográfico al completo, “Medicine at Midnight”, viene producido por Foo Fighters y Greg Kurstin (con quien también trabajaron hace algunos años para “Concrete And Gold”), con Darrell Thorp como ingeniero y mezclado por Mark “Spike” Stent. Contendrá nueve canciones y se publicará bajo el sello Roswell Records / RCA Records. Será la continuación de “Concrete And Gold” (2017).

Making A Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting On A War Medicine At Midnight No Son Of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

Dave Grohl dijo lo siguiente sobre este nuevo álbum: «Es nuestro décimo álbum y es nuestro 25 aniversario. Fue como, bueno, echemos un vistazo a todas las cosas que hemos hecho antes. Hemos hecho punk rápido y ruidoso, hemos hecho música lenta y acústica, hemos hecho rock pop con sencillos pegajosos de tres o cuatro minutos de duración. Y entonces pensados ¿qué no hemos hecho hasta ahora? Y nunca habíamos hecho realmente un disco orientado al groove.»

Foo Fighters se formó como banda de rock alternativo en 1994 por Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y Scream. Lo conforman también Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee. Han vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y cuatro de sus álbumes han ganado el Premio Grammy al mejor álbum de rock. El concierto en Valencia (Ciudad de Las Artes y Las Ciencias) por sus 25 años de trayectoria que tenían programado para el año pasado fue cancelado por la crisis sanitaria y aplazado para junio de 2021.