Elena Vargas presenta “Todo contigo”, su primer trabajo discográfico que viene acompañado del videoclip del single ‘Vete’.

En “Todo contigo”, la sevillana Elena Vargas ha contado para la producción con Los Yakis, Jose Miguel Carmona, Miguel Hernández o Moises Hernández,… y la colaboración de Lin Cortés, un artista destacado de flamenco, en uno de sus temas.

Ámame Alma Rota Las Hechuras de Tu Cabello Loca Cómo Se Quieren Si Nuestro Amor Sinceramente Llama Mentí Vete

Elena Vargas viene de familia artística, ya que su padre y sus tíos son integrantes del grupo sevillano “Marisma”. Empezó su carrera de corista para figuras importantes a nivel nacional como Haze o Junior, y también se dio a conocer al gran público en el concurso nacional de talentos “La voz” edición 2019.

Letra de ‘Vete’ de Elena Vargas

Todos los días lo mismo

Que si tú me quieres

Que si tú me amas

Y nada es verdad



Y me parece mentira

que te entregué el sol y la luna

y sabe Dios que es verdad

Y no me volverás a engañar

De ti no quiero saber más

Y dile a la luna las mentiras que tu quieras

Mi corazón recorrerá nuevas fronteras

Que ya sufrí por quien no valía la pena

Ya no te quiero ni un día más aquí a mi vera

Por eso vete, vete

Me has hecho daño

Vete, vete

Con tus mentiras

Vete

No quiero verte

Por eso vete, vete

No quiero verte

Vete, vete

Con tus mentiras

Vete

No quiero verte

La vida es un sueño

y viene a ratos con el corazón

en la mano de quien no tiene compasión

Búscate otro amor

que te quiera y te comprenda…