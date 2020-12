El cantante británico Ed Sheeran presenta ‘Afterglow’, su canción lanzada por sorpresa de regalo para la Navidad de 2020 vía Warner Music, con el siguiente vídeo oficial. Supone su regreso desde la publicación de su álbum “No.6 Collaborations Project” (2019).

‘Afterglow’ es un tema en su estilo clásico que el propio Ed Sheeran ha indicado que no es el adelanto de su nuevo disco, sino un regalo como gesto de agradecimiento para sus seguidores y además es la primera canción tras el nacimiento de su hija en agosto. Ha sido co-escrita junto a David Hodges y Fred, quien también ha producido la canción conjuntamente con el cantante y Parisi. En cuanto al vídeo oficial, en modo performance, ha sido dirigido por Nic Minns y Zak Walters con imágenes del cantante acompañado de una guitarra y su voz. El diseño de la portada de la canción ha sido creado por el propio cantante, un lienzo lleno de colores.

Ed Sheeran ha comentado en redes sociales: «Hola a todos, ‘Afterglow’ es una canción que compuse el año pasado y he querido lanzarla para vosotros. No es el primer single de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta, y espero que os encante también. ¡Disfrutadla! Deseo que tengáis un descanso seguro y festivo estos días y un feliz año nuevo. Ahora vuelvo al mundo de los papás, ciao x».

Este lanzamiento supone el regreso de Ed Sheeran a la actividad musical después de anunciar, hace algo más de un año, que se retiraba de la música para dedicarse a la vida familiar. El artista se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito comercial (ha vendido más de 150 millones de discos) en todo el mundo desde la publicación de su primer disco, “+ (Plus)” (2011), al que siguieron “x (Multiply)” (2014), “÷ (Divide)” (2017) y el más reciente “No.6 Collaborations Project” ( julio-2019). Entre sus singles de éxito destacan temas como ‘The A Team’, ‘Sing’, ‘Thinking out loud’, ‘Castle on the hill’, ‘Shape of you’,’Perfect’ o ‘I don´t care’ (con Justin Bieber).

Letra de ‘Afterglow’ de Ed Sheeran

[Intro]

(One, two)

[Verse 1]

Stop the clocks, it’s amazing

You should see the way the light dances off your hair

A million colours of hazel, golden, and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

[Pre-Chorus]

We were love-drunk, waiting on a miracle

Tryna find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ’til the afterglow

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears

[Chorus]

Oh, I will hold on to the afterglow (x2)

[Verse 2]

The weather outside’s changing

*The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

[Pre-Chorus]

We were love-drunk, waiting on a miracle

Tryna find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ’til the afterglow

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears

[Chorus]

Oh, I will hold on to the afterglow (x3)