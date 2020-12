El artista gaditano Canelita presenta ‘Cuando va a cambiar’, su nuevo single en colaboración del grupo Los Nietos de la Rumba con el siguiente videoclip. Un tema publicado por su propio sello, Canelita Music S.L..

‘Te miro’ es un tema producido por el mismo Canelita, remezclado por Alex Guerrero

y con guitarra de Juan Abichuela. El videoclip ha sido realizado por Youssef Benamiar y en poco días ha sobrepasado ya las 100 mil de reproducciones.

Canelita es el nombre artístico de Jonathan Vera Granja, un cantante de flamenco procedente del barrio de La Bajadilla (Algeciras) donde nació en 1989, una cuna de grandes talentos del género (Paco de Lucía por ejemplo). Su apodo lo recibió, siendo aún un niño, por parte del cantaor Manzanita que quedó deslumbrado con su voz y arte (“este niño es ‘canela fina‘”). En su momento fue una promesa infantil del flamenco, por lo que no se trata de un artista novel sino de alguien ya con muchas tablas en el mundo de la música.

Editó su álbum debut “Vivo errante” en 2004, a los 14 años de edad. Apenas Canelita cumplió los 25 ya contaba con 8 discos en su haber, entre ellos “Bésame” (2006), “Soñaré” (2012) o “Sálvame” (2015), y múltiples conciertos, habiendo logrado el reconocimiento del público y la crítica más allá del ámbito del flamenco, extendiéndose a la bulería, rumba o tango. Este es el siguiente single que edita tras el éxito de ‘Te miro’.

Letra de ‘Cuando va a Cambiar’ de Canelita y Los Nietos De La Rumba

y es que ella se suelta el pelo y no es una niña normal

y nada más quiere darte celos y no se sabe controlar

ella piensa que eres tonto y que te dejas vacilar

si supieras que te quieren yo no te diría na de na

solo te pido y deseo

que piense que es lo que tú valgas

no vas a echarle de menos

pero disfrutas de los buenos amigos que la noche es larga

ella dice que no le respeta ella quiere quiere quiere tenerte a su lado

ella dice que ya no la mimas ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar

ella dice que no la respeta ella quiere quiere tenerte a su lao

ella dice que ya no la mimas

ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar

Luego vendrá arrepentida diciendo que la perdone

Que fue una noche confusa y que tu no le das valores

y a veces te cuenta un chino de la verdad la mitad

asi que disfruta amigo, que esta noche es especial

Y mira como baila, y la noche y acaba de comenzar

Con un beso decente [?] una copa de champán

y ahora sí que te veo más alegre y vacila

cogerme una copita de ron

solo te pido y deseo

que piense que es lo que tú valgas

no vas a echarle de menos

pero disfrutas de los buenos amigos que la noche es larga

ella dice que no la respeta ella quiere quiere tenerte a su lao

ella dice que ya no la mimas

ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar

ella dice que no la respeta ella quiere quiere tenerte a su lao

ella dice que ya no la mimas

ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar

ella dice que no la respeta ella quiere quiere tenerte a su lao

ella dice que ya no la mimas

ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar

ella dice que no la respeta ella quiere quiere tenerte a su lao

ella dice que ya no la mimas

ella dice que tu la has olvidao

y yo les digo digo digo y cuando va

a cambiar esa forma inutil de pensar

porque la vida se va volando y hay que saberla aprovechar