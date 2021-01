Ricardo Montaner presenta ‘Amén’ con Camilo y sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, con el siguiente videoclip. El veterano cantautor latino ha colaborado con tres de sus hijos y con su yerno en este single dirigido por su esposa.

‘Amén’ ha sido producida por Ricardo Montaner & Richi López, es una canción colaborativa del famoso cantante colombiano Camilo con la familia Montaner: está su mujer Evaluna, su suegro Ricardo Montaner y sus cuñados Mau y Ricky. Los cinco artistas han escrito este tema lento de carácter religioso en el que exponen sus creencias.

“La gente siempre nos preguntaba cuándo haríamos algo todos juntos y quise que fuese una canción que pudiera perdurar en el tiempo, que no fuera una de esas que se pone de moda un mes y luego se olvida”, indicó Ricardo Montaner, que confesó que la idea se le ocurrió a finales de 2019.

El video oficial de ‘Amén’, grabado en Miami durante su tiempo en cuarentena por Covid-19, ha sido dirigido por Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna, Mau y Ricky así como suegra de Camilo. Ya supera los 70 millones de reproducciones en YouTube.

Letra de ‘Amén’ de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo & Evaluna Montaner

[Verso 1: Ricardo Montaner, Evaluna & Camilo]

Hey, estés donde estés

Necesito que vengas ahora, que mi mundo está al revés

Hey, esto ya lo sé

Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies

Hey, dime es verdad

Que por la noche me cuidas en medio ‘e la oscuridad (Ey)

Hey, soy yo otra vez

Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué

[Pre-Coro: Evaluna & Camilo]

Que nadie me cuida como tú me cuidas

Que nadie mе ama como tú me amas

Que nadie sе mueve sin que tú estés viendo

Que nadie se salva si no está en tu reino

[Coro: Todos]

Amén, amén

Aquieta mi inquietud, te pido

Amén, amén

Y quítame el dolor

[Verso 2: Mau y Ricky]

Ay, ya

Es tanto lo que quiero preguntarte (Sí)

Respuestas por si vuelvo a equivocarme

Y si me caigo (Si me caigo), estás para levantarme

Aunque mis hermanos sean los primeros

En juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste

Que si me caigo, tú estás para levantarme

Una y otra vez (Y otra vez)

Y si pierdo el foco y voy contra la marea y sin reposo

Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo

Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo

Y yo, ho-oh

[Coro: Todos & Camilo]

Amén, amén

Aquieta mi inquietud, te pido

Amén (Amén), amén (Amén)

Y quítame el dolor (No-oh-oh-oh)

[Puente: Ricky, Ricky & Camilo, Mau y Ricky & Camilo, Mau y Ricky, Camilo & Evaluna]

Cuida de mí, cuida de mí

Deja mi alma llena de ti

Cuida de mí, cuida de mí

¿A qué le temo, si cuidas de mí?

Cuida de mí, cuida de mí

Deja mi vida llena de ti

Cuida de mí, cuida de mí

¿A qué le temo, si cuidas de mí?

Cuida de mí, cuida de mí

Deja mi alma llena de ti

Cuida de mí, cuida de mí

¿A qué le temo, si cuidas de mí?

Cuida de mí, cuida de mí (Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí?)

Deja mi alma llena de ti

Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí

[Coro: Evaluna, Ricardo Montaner, Ricky, Todos]

¡Oh!

Amén, amén (Amén, amén)

Aquieta mi inquietud, te pido (Me; quítame, quítame este dolor)

Amén (¡No!), amén (Amén)

Y quítame el dolor (Quítame, quítame el dolor)

Amén, amén (Oh; ey)

Aquieta mi inquietud, te pido

Amén (Amén), amén (Amén)

Y quítame el dolor (Quítame)

[Outro: Ricardo Montaner & Mau]

Ah, ay, cuida de mí

Llévame a mí de la mano

Ay, cuida, cuida

No, no, no, no