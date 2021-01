La industria musical es un completo mar de estrategias. Para el cantante español C Tangana, esta definición va muy de la mano. Y es que, no conoce de límites, su intención es llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Ahora, su enfoque va directamente ligado a llegar a un público mucho más adulto. No podemos olvidar que debido a la enorme competencia que existe en el mercado, es fundamental no dejar por fuera a mucho público. Si es posible abarcar más gente para el artista sería mejor.

Tenemos todos los detalles sobre el cambio radical de C Tangana, y a su vez importante, porque es la confirmación de que no quiere quedarse por fuera de los grandes, teniendo él un gran talento y aceptación en el mundo de las artes, cosa que todavía le puede seguir sacando provecho a lo que bien sabe hacer.