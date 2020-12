La banda femenina de K-pop BLACKPINK presenta “The Show”, su primer concierto “livestream” para promocionar “The Álbum” que se publicó el pasado mes de octubre. Llegará a través de YouTube Music finalmente el próximo 31 de enero (en principio iba a ser el 27 de diciembre).

En este primer tráiler se mostraron fotografías de las BLACKPINK mientras escuchamos el sonido de ‘Pretty Savage’, canción que forma parte de su último álbum. También se pude ver a una persona haciendo serigrafía y revelando segundos más tarde el poster de “The Show”, presentando una imagen del planeta Tierra visto desde el espacio y con una corona rosa brillando en la parte superior (que identifica al grupo). Posteriormente se lanzó otro vídeo donde las chicas personalmente anuncian que darán su primer concierto online en vivo:

BLACKPINK compartió lo emocionadas que están actuar para todos sus blinks (así llaman a sus fans) con sus nuevas canciones de “The Album” que no han tenido oportunidad de presentar en concierto por la pandemia. “Quisimos terminar el año con algo muy especial para nuestros Blinks que nos han esperado tan pacientemente. Esperemos que todos puedan disfrutar cómodamente nuestro primer concierto livestream ‘The Show’ en casa y algunas de las cosas especiales que preparamos para aquellos que se unan en nuestro canal. Estamos muy emocionadas de compartir este momento tan divertido con los Blinks y no podemos esperar”, expresó el grupo en el anuncio de su concierto virtual.

Cómo ver “The Show” de BLACKPINK

“The Show” de BLACKPINK podrá ser visto únicamente en el canal de la plataforma de YouTube del grupo y para poder verlo tienes que comprar una de las diferentes tipos de entradas que ofrecen, con una opción que incluye contenido detrás de escenas y más material adicional exclusivo. Será retransmitido simultáneamente para todo el mundo el próximo 31 de enero, fecha nueva tras posponerse de la anterior del 27 de diciembre al 2021 debido al aumento de contagios por Covid-19 en Corea del Sur.

“No podemos esperar para ver tan pronto como sea posible a los blinks, pero para cumplir con las pautas de prevención de COVID-19 de Corea y asegurar una actuación segura, desafortunadamente, tomamos la decisión de posponer The show del 27 de noviembre para el 31 de enero del próximo año.”, comentaron BLACKPINK.

BLACKPINK es un cuarteto coreano del K-pop compuesto por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, que debutó en 2016 con su disco “Square”. En octubre editaron su disco “The Album” con ocho temas, incluyendo los singles ‘How You Like That’ , ‘Ice Cream’ con Selena Gomez, el éxito ‘Lovesick Girl’ (un tema que cuenta con la producción de David Guetta) y otra colaboración más, ‘Bet You Wanna’ con Cardi B. Se convirtió en uno de los discos más consumidos en su primera semana en plataformas de streaming y ya ha sido certificadopor sobrepasar el millón de copias vendidas desde su lanzamiento. Además de los hitos que han logrado con sus MV (videoclips) y el contenido de su canal oficial, son las artistas musicales femeninas con mayor cantidad de suscriptores a nivel global.