Bad Bunny presenta el videoclip de ‘Booker T’, dedicado al luchador del mismo nombre con su participación a su vez en las imágenes. El tema está incluido, cuarto single ya, en el presente álbum “El último tour del mundo”, con el que batió records mundiales.

‘Booker T’ es un tema compuesto por Bad Bunny con Marco Borrero y producido por MAG. El nombre de la canción hace alusión al ex-luchador profesional estadounidense Booker T, quien ha resultado campeón mundial tanto en la WCW como en la icónica WWE. Este fue uno de los temas que más furor causó entre sus seguidores cuando el cantante portorriqueño estrenó el álbum.

En el vídeo musical (dirigido por Stiz), aparece el propio luchador Booker T con un traje militar y Bad Bunny alrededor suyo interpretando el tema. Este es el tercer vídeo de Bad Bunny en donde aparece una estrella de la WWE, ya que es fan del Wrestling de siempre (ha sido invitado a diferentes eventos de ello) y constantemente tiene referencias de personajes de lucha en sus temas. Anteriormente, Ric Flair y Stone Cold Steve Austin también han aparecido en sus vídeos.

El éxito de “El último tour del mundo” de Bad Bunny

“El último tour del mundo” es el tercer álbum que Bad Bunny publicó el año pasado (el 5º en su carrera) tras “YHLQMDLG” y “Las que no iban a salir”. Incluye los singles ‘Dakiti’ (su hit junto a Jhay Cortez), , ‘Yo visto así’, ‘Hoy cobré’ y ahora ‘Booker T’. El disco cuenta además con las colaboración de la voz de la española Rosalía en ‘La noche de anoche’ e hizo historia en la lista de álbumes de EE.UU. al convertirsee en el primer disco enteramente en español que lidera el Billboard 200.

El cantante latino de reggaeton Benito Ocaso Martínez, alias Bad Bunny debutó en 2018 con “X 100pre” al que siguió ese mismo año “Oasis”, en colaboración con el colombiano J Balvin. En los recientes premios “Billboard Latinos 2020” fue el protagonista ganando 7 estatuillas y además ha conseguido 2 nominaciones en los premios “Grammy 2021“.

Letra de ‘Booker T’ de Bad Bunny

[Intro]

Ey, ey

[Verso 1]

Los pongo a bailar “La Pelúa” (Wuh)

Y el que no baile que lo despeluquen (Ey)

Hijueputas, no me cuquen

Lean los números pa’ que se eduquen (Wuh)

Yo no hago cancione’, hago himnos pa’ que no caduquen (Ey)

En este género yo fui un Hadōken (Ey, ey, ey)

Y se extinguieron como los dinosaurs (Prr, ah)

Antes que me apague’ se apaga el sol

Subimo’ y rompimo’ el ascensor (Ah)



El prepa que les tiró Barbasol

Ah, maldito Conejo

Ahora los miro de arriba y de lejo’, ey

No contesto DM, no, hablen con mi manejo

Pero él también va a pichear

Te juro que yo no me quise embichar, ey (Ah, ah, ah)

Le metí a toa’ mis crush, shh, ya me aburro hasta ‘e chichar (Ay, rra)

Y yo sí soy milly sin usar Richard (Ey)

Yankee se retira y vamo’ a switchear (Ah)

Voy a ser el jefe, me van a fichar

Mi nombre por siempre se va a escuchar

[Coro]

Porque estoy en mi peak (Ey)

Estoy en mi peak (Estoy en mi peak; ey)

Soy un rey, campeón, Booker T (Wuh, wuh, wuh), ey, ey

Estoy en mi peak, ey (Estoy en mi peak)

Estoy en mi peak, ja (Estoy en mi peak)

Mírame en lo que me convertí (Mírame, mírame)

[Verso 2]

Le’ molesta mi premio de compositor

Pero es que ya nadie compone

Ninguna ‘e esta gente escribe en sus canciones, so no se emocionen (Uh)

El disco más vendío’ de este puto año (Ey)

Los llevé pa’ la escuela, to’ el mundo tratando de hacerle secuela

Siguen en la fila, nadie se me cuela (Ey)

[Puente]

Cheki, morena, cheki

Cheki, morena, eh

Bad Bunny se llevó to’ los premio’ y el cabrón ni fue (Eh)

[Verso 3]

Ustedes pagando pa’ irse virale’ (Ey)

Yo pegando temas sin hacerle’ promo (Promo)

La gente se pregunta cómo (¿Cómo?)

Desde chamaquito saben cómo somo’, nunca pido tenqui

Yo soy coco, ustede’ bakin’ (Wuh)

Booker T tirándome un breaking

[Coro]

Estoy en mi peak, cabrón (Ey, ey, ey, ey, ey)

Y vo’a seguir en mi peak, cabrón, ey

Soy un rey, campeón, Booker T, ey (Booker T)

Estoy en mi peak (Estoy en mi peak), ey

Y vo’a seguir en mi peak, ey, ey (Normal)

Mírame, ¿que tú qué?, ¿que tú qué? Nah-nah

Cabrón, tú eres feka

[Outro]

Can you dig it, sucka’?

Ey, ey

Ey

Ni voy a frontear, dale a repeat, cabrón

Pa’ que veas que estoy bien hijueputa