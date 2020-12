Aya Nakamura y Stormzy colaboran en ‘Plus Jamais’, el nuevo single de la artista francesa que se presenta con el siguiente videoclip. El tema está incluido en su último álbum, “AYA”.

‘Plus Jamais’ ha sido compuesta por ambos artistas, siendo producida por Timo Prod, Black Yohda & Heezy Lee y en ella, cada uno de los protagonistas canta en su idioma (francés e inglés).

El tema ‘Plus Jamais’ surgió después de que la estrella del rap británica Stormzy le dejara sobre Aya Nakamura un mensaje en BBC Radio 1 el año pasado, diciendo: “Ella es tan increíble … He escuchado su álbum … No hablo francés, pero la vibra, las melodías … es tan bueno … solo sentimientos”. Un año después, en septiembre de 2020, Aya y Stormzy trabajaron en la canción. Aya comentó sobre la colaboración bilingüe: “Me sentí tan honrada que dije que sí de inmediato. Estaba especialmente interesada en su voz distintiva para cantar. Quería que trajera esa dulzura a la pista”.

‘Plus Jamais’ es el tercer single de su también tercer álbum “AYA” publicado en noviembre, con colaboraciones de Stormzy, MS Banks y Oboy. Prosigue a los exitosos sencillos ‘Jolie Nana’, publicado el verano pasado, y ‘Doudou’, en octubre. El disco tuvo el debut en streaming más grande para una artista femenina en Francia.

La superestrella franco-maliense Aya Nakamura, es una de las revelaciones de los últimos tiempos debido al éxito mundial de su single ‘Djada’ (con remixes internacionales: en alemán con Loredana, inglés con Afro B. o en español con Maluma). Es más, es el mayor fenómeno francés y africano de los últimos tres años a nivel mundial.

Letra de ‘Plus jamais’ de Aya Nakamura & Stormzy

[Intro : Aya Nakamura & Stormzy]

J’t’ai donné mon cœur, j’le referai plus jamais

Oh, no, no, no

[Couplet 1 : Aya Nakamura]

J’devais l’accepter, ça fait mal mais j’tourne la page

J’suis tentée, j’dois l’avouer, j’pensais à nous tous les jours

C’est logique, y a aucun retour, tout ça c’est relou, yeah

Parfois, j’suis dans l’excès, ma folie m’joue des tours

J’sais même pas pourquoi, j’voulais pas y croire

C’était notre histoire (Histoire)

On est devenus si distants, et c’est le triste prix

[Refrain : Aya Nakamura]

J’t’ai donné mon cœur, j’le referai plus jamais (Jamais)

J’ai trop de rancœur, ça n’arrivera plus jamais (Jamais)

J’ai déjà donné, j’le refеrai plus jamais

Ouais, j’ai déjà donné, ça m’arrivera plus jamais (Jamais, jamais)

J’t’ai donné mon cœur, j’le refеrai plus jamais (Jamais)

J’ai trop de rancœur, ça n’arrivera plus jamais (Jamais)

J’ai déjà donné, j’le referai plus jamais (Eh, eh)

Ouais, j’ai déjà donné, j’le referai plus jamais (Eh, eh)

[Couplet 2 : Stormzy]

Lately, I’ve been holding on to things you said

Heartbreak’s a dark place, shouldn’t have to beat us

If I give you space (You space)

Someone’s gonna take my place (Place)

All because of my mistakes (Mistakes)

Girl, I gotta say this, don’t think I can take this, no

Primis Player Placeholder

[Refrain : Aya Nakamura & Stormzy]

J’t’ai donné mon cœur, j’le referai plus jamais (Jamais) (Oh, no)

J’ai trop de rancœur, ça n’arrivera plus jamais (Jamais)

J’ai déjà donné, j’le referai plus jamais (Jamais)

Ouais, j’ai déjà donné, ça m’arrivera plus jamais (Jamais) (Oh, no, no, no)

J’t’ai donné mon cœur, j’le referai plus jamais (Jamais)

J’ai trop de rancœur, ça n’arrivera plus jamais (Jamais)

J’ai déjà donné, j’le referai plus jamais (Jamais)

Ouais, j’ai déjà donné, j’le referai plus jamais (Oh no, oh no)

[Outro : Aya Nakamura, Stormzy & ensemble]

J’me prends plus la tête (Non)

En vrai, c’était le destin, t’étais mon moteur

T’es plus à la hauteur, ouste

T’es plus à la hauteur, hauteur

No, no, no (x6)

‘Cause if I give you space

Someone’s gonna take my place

‘Cause if I give you space

Someone’s gonna take my, take my