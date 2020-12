El cantante gaditano Abraham Mateo presenta ‘Aunque estés con él’, su nuevo tema acompañado del correspondiente videoclip, a través del sello discográfico Sony Music.

‘Aunque Estés Con Él’ es una balada pop que ha sido compuesta y producida por Abraham Mateo. El vídeo musical fue dirigido por Alexander Terrero, con idea a su vez de Javist Moreno, y en él se le puede ver interpretar la letra en una habitación junto a una guitarra. El tema habla del amor que siente hacia una persona que ya tiene pareja, pero de la que sabe que en realidad la quiere a él.

Es el siguiente tema que promociona tras el lanzamiento hace menos de un mes del single ‘Ni te imaginas’, el último single de su sexto álbum “Sigo A Lo Mío“. El disco contiene otros sencillos publicados anteriormente como ‘Me vuelvo loco’ (con CNCO), ‘¿Qué ha pasao’?’ (con Sofía Reyes), ‘No encuentro palabras’ (con Manuel Turizo) o ‘Tiempo pa olvidar’ (con Becky G)

Abraham Mateo, se hizo famoso cantando con apenas 9 años en “Menuda noche” (un programa de la televisión andaluza) y al año siguiente, 2009, grabó su debut homónimo con la discográfica EMI. Luego en 2012 cambió a Sony Music, con la cuál ha publicado los siguientes albums, destacando singles como ‘Señorita’, ‘Girlfriend’, ‘Lánzalo’, ‘All the girls’, ‘Loco enamorado’ (con Farruko & Christian Daniel), ‘Se acabó el amor’ (con Yandel & Jennifer López) o ‘Pegamos tela’ (con Lérica & Omar Montes). Es uno de los cantantes más escuchados en Spotify en España y Latinoamérica con casi 22 mil oyentes.

Letra de ‘Aunque Estés Con Él’ de Abraham Mateo

[Intro]

Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama

Viendo pelis de miedo, bebiendo cervecita hasta la madrugada

Acurrucaíto’, llenándote de besito’ la espalda

Muriendo por hacerlo cada noche y que nunca te vayas

[Pre-Coro]

Que sé que todo esto es solo un va-ven

Atrasemo’ un poquito el billete de tren

Tú no te has ido y ando extrañándote

[Coro]

Que aunque estés con él

Sé que la noche la pasas pensándome

Solo atrévete a probarme

Que no voy a fallarte

Que aunque estés con él

No te sabrá erizarte como yo la piel

Solo atrévete a probarme

Que no voy a fallarte

[Verso 1]

Me encanta saber tantas cosas de ti

Mi casa es más bonita si tú estás aquí

Mis padre’ te adoran, mis perro’ te añoran

Y todo eso en un solo viaje a Madrid

Imagínate una cita sin limitacione’

Que a nadie tú tiene’ que darle explicacione’

Toda una vida componiéndote cancione’

Viajando y destrozando todo’ lo’ colchone’

Y ahora mírame a la cara (Cara)

Y dime que no te gustaría que ahora te besara

Si ayer me confesaste que con él está’ un poco rara (Rara)

Que no sabe’ qué hacer, que le da’ vuelta’

Que aún no te aclaras

Pero se te nota en la mirada que

[Coro]

Aunque estés con él

Sé que la noche la pasas pensándome

Solo atrévete a probarme

Que no voy a fallarte

Que aunque estés con él

No te sabrá erizarte como yo la piel

Solo atrévete a probarme

Que no voy a fallarte

[Puente]

Solo atrévete a probarme

Aún mi sudadera lleva tu perfuma

Y en resumen, esta’ gana’ de verte lento me consumen

Oh-oh (Consumen)

[Outro]

Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama