La seixantena edició dels Premis Grammy va deixar més d'una sorpresa. Celebrada la passada matinada al Madison Square Garden de Nova York, la gala de la National Academy of Recording Arts and Sciencies (NARAS) va donar amb Bruno Mars i Kendrick Lamar com a grans triomfadors de la nit.

Amb sis i set nominacions respectivament, Mars i Lamar van aconseguir set i cinc estatuetes cadascun, coronant-se com grans protagonistes del panorama musical internacional de l'any i relegant a Luis Fonsi i Daddy Yankee a l'ostracisme malgrat les seves grans nombres.

a poc a poc no va comptar amb el suport suficient per part de l'Acadèmia i va marxar sense rebre cap guardó. Interpetada fins i tot en directe, el tema que va conquistar el món durant 2017 i els seus autors estaven nominats en les categories de 'Millor enregistrament' i 'Millor cançó', categories que va acabar guanyant That 's what I like de Bruno Mars .

Sort similar van córrer Childish Gambino i Jay-Z , que es presentaven com dos dels favorits de la nit. En el cas de Gambino, va rebre el guardó a 'Millor àlbum de R & B tradicional', escàs premi per a les cinc nominacions que esperava. No obstant això, Jay-Z es va anar a casa amb les mans buides tot i ser l'artista amb més nominacions (8) d'aquesta edició.

LCD Soundsystem ( 'Millor disc dance '), Portugal. The Man ( 'Millor duo pop'), Ed Sheeran ( 'Millor interpretació pop' i 'Millor disc pop'), The National , Shakira, Resident o Alesia Cara ( 'Millor artista revelació') van ser altres dels agraciats.

Podràs consultar la llista completa aquí.