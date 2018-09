La publicació és un diagnòstic sobre l'ús que fan de Internet nens i joves i com s'enfronten a les oportunitats, riscos i danys que es deriven de l'ús de la Xarxa. També s'exposen al llarg del llibre dades sobre el 'ciberbullying' , el 'sexting' o l'ús abusiu d'Internet, així com quin és el paper que juguen pares i professors davant aquestes pràctiques. L'anàlisi inclou dades tant de Europa com de Llatinoamèrica .

A Espanya, el ' ciberbullying ' i el '< b> sexting 'figuren entre els principals riscos . Durant la presentació es va destacar que segueix predominant el assetjament escolar presencial per sobre del virtual i que les nenes són més vulnerables que els nens.

Quant als missatges sexuals, són els nois els que més continguts sexuals reben a través del mòbil, per ser qui " ho demanen més ", segons ha indicat Maialen Garmendia, editora i coordinadora de la publicació. Pel que fa a anàlisi qualitativa , són també els nois els que manen més contingut explícit, mentre que les noies amb més suggerents . No obstant això, el 94,5% dels joves opinen que el 'sexting' " és una pràctica perillosa ".

En l'àmbit de les xarxes socials, el 45% dels menors tenen almenys un perfil a una xarxa social i la seva presència a les xarxes augmenta amb l'edat. La dada és cridaner entre els nens de 11 i 12 anys , rang en el qual el 35% té un perfil a les xarxes socials, "el que incompleix el límit legal de 14 anys per tenir-lo ", tal com explica el capítol dedicat als joves espanyols . En aquestes dades no s'inclouen l'ús de WhatsApp o Instagram .

Maialen Garmendia també va destacar que actualment els nens comencen a tenir accés a Internet als 7 anys ia tenir un 'smartphone' propi als 9 , mentre que els joves d'entre 15 i 16 l'han tingut als 13 . És a dir, l'edat d'inici en l'ús d'Internet s'ha reduït progressiva i significativament.

Garmendia ha assenyalat que " no té per què ser negatiu "que es comenci a utilitzar abans sempre que hi hagi una" mediació "per part dels progenitors.

quant a les dades de Llatinoamèrica, el coautor i catedràtic de Periodisme a la UPV / EHU , Carmelo Garitaonandia, va dir que " no ha estat fàcil " obtenir-los, perquè tal com s'explica en el llibre hi ha una " escassetat de dades fiables i representatius a escala nacional < / b> ". Dins d'aquest marc es pot assenyalar que a Llatinoamèrica " hi ha diferències significatives " entre els joves de diferents països en l'accés a Internet, sent els de Uruguai i Xile els joves millor connectats. Així mateix, també es detecten diferències de connexió entre zones urbanes i zones rurals , així com entre alt i baix estatus socioeconòmic. Com a solució a aquesta situació, tant organitzacions governamentals com a entitats privades han implementat polítiques digitals de desenvolupament .

A la presentació van participar Maialen Garmendia, editora i coordinadora; Carmelo Garitaonandia, coautor i catedràtic de Periodisme a la UPV / EHU, i Dimitri Barua, portaveu de la Comissió Europea a Espanya.

Les dades són resultat de la recerca 'Accés i activitats dels menors a les noves tecnologies de la comunicació; riscos i oportunitats en l'ús d'Internet per als menors ; polítiques d'Internet ', realitzat pel Grup de d'Investigació Consolidat del Govern basc en el marc del projecte' Innovació , usos i riscos de la Xarxa per als menors. L'impacte de les tecnologies mòbils ', finançat pel Ministeri d'Economia. La investigació s'emmarca en el grup de treball ' EU Kids Online '.