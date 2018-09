El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar aquest dimarts que el Govern ha llançat una "cortina de fum" a l'anunciar noves deduccions en l'IRPF per a "no resoldre el problema de fons" que existeix amb la situació del sistema públic de pensions.

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va anunciar aquest dimarts la inclusió en la pròxima reforma de l'IRPF de deduccions per als majors per compensar els costos de dependència inherents a l'edat.

Preguntat per aquesta qüestió, Sánchez ha afirmat, en declaracions a Quatre recollides per Servimedia, que el Govern, amb aquesta mesura, "simplement està posant una cortina de fum per no resoldre el problema de fons", que considera que és la situació del sistema públic de pensions.

per al líder del PSOE, "el problema" té solució perquè "hi ha recursos econòmics, si hi ha voluntat política per posar-los a sobre de la taula", però el Govern no resol aquest "principal p roblema ". "Baixa els braços, no li interessa resoldre la crisi de sostenibilitat i de dèficit que té el nostre sistema públic de pensions, oblida que un de cada tres pressions cobra menys de 650 euros; aquesta mesura que està plantejant el Govern no li repercutirà en termes positius a la seva butxaca ", ha apuntat.

en aquest sentit, ha denunciat que el Govern no creu en l'Estat de benestar perquè està" desmantelándolo "i el sistema públic de pensions és" la clau de volta ". Es tracta, ha afegit, d ' "un Govern que no creu en el públic".