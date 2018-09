El futbol xinès continua en procés de creixement. El Dalian Yifang oficialitzar els fitxatges de Yannick Ferreira-Carrasco i de Nicolás Gaitán, ambdós procedents de l'Atlètic de Madrid i que no comptaven amb minuts en l'equip que dirigeix ??Diego Pablo Simeone.

Són les incorporacions més recents des Xina procedents del futbol europeu, tot i que no seran les últimes. Aquestes han estat les més destacades des del procés de creixement que va començar a experimentar la Superlliga Xina:

1- Carrasco : El que fos el fitxatge estrella de la campanya 2015/2016 ha anat apagant a poc a poc a l'Atlètic de Madrid, fins al punt de no comptar per Simeone. Amb 24 anys, se'n va a la lliga Xina amb l'objectiu d'arribar al Mundial de Rússia.

2- Gaitán : L'argentí, que es va forjar com a futbolista al Benfica, va aterrar a Madrid a petició de Simeone a la temporada 2016/2017. L'argentí ni tan sols ha participat en les grans cites del conjunt blanc-i ha passat inadvertit aquesta temporada.

3- Hulk: El futbolista brasiler, que militava al Zenit de Sant Petersburg, va signar pel Xangai SIPG sent el tercer fitxatge més car de la Superlliga Xina. Destacat va ser el seu pas anterior pel Porto, on va créixer com a futbolista ??span>

4- Oscar: Un dels fitxatges del Chelsea pel qual s'esperava un gran rendiment va acabar a la Xina pel seu rendiment iiregular. El brasiler es va anar al mateix equip que el seu compatriota Hulk per 70 milions d'euros.

5- Witsel : El migcampista belga del Zenit serà company d'equip de Yannick Carrasco i de Nico Gaitán al Dalian Yifang. Després del seu pas inadvertit per l'equip rus, jugarà a la Xina on intentarà buscar un lloc en la llista de Roberto Martínez per al Mundial de Rússia.