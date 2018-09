El portaveu del PDECat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, es va mostrar aquest dimarts convençut que l'acord entre les formacions independentistes catalanes per proposar un candidat a la Presidència de la Generalitat és "molt imminent".

Preguntat als passadissos del Congrés, Campuzano va voler ser "prudent" i no va confirmar que aquest acord sigui per proposar com a candidat a Jordi Sànchez, expresident de l'ANC ia la presó preventiva per aquest procés independentista.

Només va voler expressar el seu desig que aquest acord es tanqui "en les pròximes hores" per poder valorar-lo, i es va mostrar prudent precisament perquè creu que és "molt imminent".