El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va anunciar aquest dimarts la inclusió en la pròxima reforma de l'IRPF de deduccions per als majors per compensar els costos de dependència inherents a l'edat.

En declaracions als mitjans després de la seva participació en una jornada organitzada per la Fundació ONCE i el Fòrum de la Contractació Socialment Responsable, Montoro ha respost així a la pregunta de si el Govern està treballant en algun tipus d'incentiu per als pensionistes.

En aquest sentit, ha explicat que "la idea és que una persona quan arriba a una edat molt avançada té sempre problemes de dependència per l'edat", pel que ha indicat que de la mateixa manera que ja existeixen deduccions per discapacitat, "també es reconegui que en la pròpia edat ja hi ha uns costos inherents de discapacitat majors ".

" Aquesta és la idea que portarem pròximament a aquesta llei de l'IRPF ", ha assenyalat el ministre, per especificar que es tractaria d '" una dedu cció de la quota per edat per reconèixer uns costos inherents ".