La cantant colombiana Shakira ha pagat al fisc 20 milions d'euros com a conseqüència del deute que tenia pendent amb Hisenda de l'exercici de 2011 i que li havia estat reclamat per la via administrativa, segons informa " El Periodico ".

L'Agència Tributària argumenta que si l'artista colombiana va fixar la seva residència a Espanya, havia d'haver tributat l'IRPF en els anys en els quals s'ha establert la investigació tant dels ingressos que ha generat a Espanya com a la resta del món, i no només els generats en territori espanyol . Malgrat presentar al·legacions per això, la de Barranquilla ha desemborsat els diners per evitar qualsevol tipus de problema.

No obstant això, no és l'únic front obert que té la parella de Gerard Piqué. La Fiscalia de Barcelona també investiga la cantant per un presumpte delicte fiscal produït en el període de temps comprès entre els anys 2012 i 2014, ambdós inclosos.

La Fiscalia, que estudia ara les al·legacions que han presentat els advocats de Shakira, dictaminarà si presenten o no una denúncia als jutjats en el cas que aquests delictes que li han estat imputats a la colombiana es consideren provats.