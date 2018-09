El president de Ciutadans, Albert Rivera, creu que proposar com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya a Jordi Sànchez, en presó preventiva acusat de greus delictes, és "apostar per seguir liant".

en una entrevista a TVE recollida per Servimedia, ha assegurat que l'aposta dels independentistes per Jordi Sànchez demostra que no tenen "cap voluntat d'esmena" per tornar a la normalitat democràtica, perquè es tracta de la persona que estava "trepitjant" els cotxes de la Guàrdia Civil mentre els agents eren envoltats en la Conselleria d'Economia de la Generalitat durant una manifestació.

apostar per ell "és tant com apostar per seguir liant", va dir Rivera, que veu en aquesta proposta un intent de "allargar" i "cronificar" un procés que està "mort" però que encara pot generar problemes.

de fet, va jutjar "un error" que el president del Govern, Mariano Rajoy, tregui ferro a plantada que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, van donar al Rei en la inauguració del Mobile World Congress, perquè la situació és "molt greu" i vénen anys en què el nacionalisme serà "el principal problema d'Espanya". O els constitucionalistes "ens donem la mà i ens conjurem", va alertar, o gestionar-serà "molt complicat".

Rivera va denunciar l ' "espectacle lamentable" de càrrecs públics "irresponsables" que cobren el seu sou de tots els ciutadans però amb la seva actitud "perjudiquen" una inversió de la importància del Moble Wordl Congress, i va celebrar que el cap de l'Estat estigui "sempre donant suport a Barcelona".

Retreure al Rei que no hagi intervingut, va dir Rivera , és tant com haver-li retret al seu pare, Joan Carles i, que no intervingués "entre Tejero i Suárez". Els càrrecs públics no poden anar en contra de l'Estat de Dret, han de defensar-ho, ha precisat, i l'única "mediació" possible en aquest cas és que els "colpistes" acatin la llei i es pugui celebrar amb normalitat al Parlament.

Rivera considera que el descens del suport independentista a les enquestes es deu en part al fet que les conseqüències econòmiques "s'estan començant a palpar", però tot i així va demanar no "menysprear" el 41% d'independentistes que segueix havent-hi en Catalunya segons aquests sondejos, perquè es tracta d'un "problema crònic" l'única solució és un projecte il·lusionant.

en aquest sentit, s'ha mostrat convençut que els independentistes ataquen al Rei perquè simbolitza una nova etapa a Espanya , és la persona "més ben valorada" pels ciutadans i una Espanya "moderna i avançada" que deixi enrere la corrupció, com la que encarna Felip VI, és "el pitjor dels seus enemics" per a l'independentisme.

Rivera ha reiterat també que Ciutadans no res paldará un pacte educatiu que no garanteixi el castellà com a llengua vehicular a tot Espanya, i va denunciar que en aquest àmbit el Govern té "un embolic important" i el mateix ministre, Íñigo Méndez de Vigo, reconeix que "no sap com fer-ho". Va oferir l'ajuda de Ciutadans per solucionar "el nyap de Wert" tombada pel Tribunal Constitucional i ha rebutjat "que es jugui amb això com cartutx electoral quan és un tema crucial en l'educació dels nostres fills".