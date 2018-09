El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l'acord de pesca celebrat entre la UE i el Marroc és vàlid, ja que no és aplicable al Sàhara Occidental ni a les aigües adjacents a aquest.

en una sentència publicada aquest dimarts, el Tribunal de Justícia declara, en primer lloc, que és competent per analitzar la validesa dels actes de celebració d'acords internacionals subscrits per la UE i, en aquest context, per analitzar si aquests acords són compatibles amb els tractats i amb les normes de dret internacional que vinculin a la Unió.

En segon lloc, el Tribunal de Justícia aborda la validesa de l'acord de pesca, i indica que s'observa que el mateix s'aplica al "territori del Marroc ", espai geogràfic en el qual el Regne del Marroc exerceix les seves competències sobiranes d'acord amb el Dret Internacional, excloent qualsevol altre territori, com el del Sàhara Occidental.

en aquestes circumstàncies, incloure el territori de l' Sàhara Occidental en l'àmbit d'aplicació de l'acord de pesca conculcaria determinades normes de dret internacional general que són d'aplicació a les relacions de la Unió amb el Regne del Marroc, especialment el principi de lliure determinació, assenyala la sentència.

el Tribunal de Justícia explica que l'acord de pesca és aplicable a "les aigües sota sobirania o jurisdicció" del Regne del Marroc, i que en virtut de la Convenció sobre el Dret del Mar, les aigües sobre les quals l'Estat riberenc té dret a exercir la seva sobirania o jurisdicció estan limitades a les adjacents al seu territori i compreses en el seu mar territorial o la seva zona econòmica exclusiva.

Per tant, el Tribunal de Justícia declara que, tenint en compte que el territori del Sàhara Occidental no forma part del territori del Regne del Marroc, les aigües adjacents al territori del Sàhara Occidental no estan compreses en la zona de pesca marroquina, objecte del ac ord de pesca.

Finalment, el Tribunal de Justícia aborda l'àmbit territorial d'aplicació del protocol que acompanya a l'acord de pesca. Tot i que aquest protocol no contingui cap disposició específica sobre el particular, el Tribunal de Justícia assenyala que diversos dels seus preceptes fan servir l'expressió "zona de pesca marroquina".

Aquesta expressió, exposa la institució, és "idèntica "a la qual figura en l'acord, que la defineix com" les aigües sota sobirania o jurisdicció del Regne del Marroc ". Així, el Tribunal de Justícia dedueix que la "zona de pesca marroquina" de què parla el protocol no inclou les aigües adjacents al territori del Sàhara Occidental.

Per tant, el Tribunal de Justícia declara que, "atès que ni l'Acord de pesca ni el Protocol que l'acompanya són d'aplicació a les aigües adjacents al territori del Sàhara Occidental, els actes de la Unió que es refereixen a la seva celebració i aplicació són vàlids".