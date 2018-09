La secretària general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Begoña Cristeto, va mostrar aquest dimarts, al Fòrum de la Nova Economia, el seu desig que "com més aviat" es buidi la incertesa política a Catalunya per evitar que aquesta situació tingui impacte en la indústria.

Així es va expressar Cristeto en el citat fòrum de debat, organitzat per Nova Economia Fòrum, on va valorar que "Catalunya és, sense cap dubte, una de les principals zones industrials del país ".

Per això, la secretària general ha advertit que" tot el que pugui afectar "a la indústria catalana pot tenir impacte en la" indústria espanyola en el seu conjunt ".

en tot cas, ha apuntat que fins aquest moment no hi ha hagut un impacte significatiu, perquè les decisions de deslocalització no es poden prendre "d'avui per demà", i ha afegit que "aquí hi ha la fortalesa" del sector industrial.

< p> Finalment, ha demanat "ser conscients que a la indústria, com a qualsevol negoci, l o pitjor que li pots plantejar és la incertesa "i ha afegit que per als governs" un dels treballs i labors és intentar que les grans multinacionals segueixin portant projectes i apostant per Espanya ".