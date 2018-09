Els funcionaris estan d'enhorabona amb la decisió que ha pres el Ministeri d'Hisenda. Cristóbal Montoro 'regala' un dia extra com a conseqüència que el 8 de desembre, dia de la Immaculada i festiu a tot Espanya, és dissabte.

No obstant això, per a la resta de treballadors, el 8 serà un dia festiu que no serà recuperable ni substituïble per les comunitats autònomes. El titular de la cartera d'Hisenda ha donat a conèixer aquesta decisió a través de la resolució de la secretaria d'Estat del ministeri que ell presideix, corresponent a l'any 2012, en la qual s'habilita al Ministeri a incorporar als calendaris laborals un dia de permís quan algunes de les festivitats laborals d'àmbit nacional, de caràcter retribuït, no recuperables i substituïbles per les comunitats autoónomas que coincideixin en dissabte ".

com reconeix la resolució, permís podrà" gaudir individualment "o bé es pot acumular tant en dies de vacances d'aquest 2018 com a dies d'assumptes particulars de aquest mateix any. a més, el, document en el qual s'ha aprovat aquesta resolució posa l'accent en una condició indispensable, que no és altra que la secretaria d'Estat del Ministeri d'Hisenda dicti una resolució que sigui aprovada abans del 28 de febrer d'aquest mes.

No és l'únic front que té obert Cristóbal Montoro. El ministre d'Hisenda també s'ha compromès, entre altres coses, a ajustar en la pròxima partida pressupostària a l'equiparació salarial dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional pel que fa als cossos policials autonòmics ja pujar-li el sou als funcionaris hagi o no pressupostos.