Francisco Granados , exnúmero dos del PP de Madrid torna aquest dimarts a la Audiència Nacional per respondre a les preguntes de la Fiscalia pel cas Púnica. S'espera que, igual que fes fa uns dies,? Qui va ser conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid continuï tirant de la manta? sobre el presumpte finançament il·legal del partit, acusant Esperanza Aguirre , Ignacio González i l'actual presidenta Cristina Cifuentes de prendre decisions clau.

Granados, que no va aportar cap prova perquè" tot es pot comprovar "i" no calen papers ", va deixar caure la suposada relació que? hauria existit entre González i Cifuentes. Segons l'ex número dos del PP , l'actual president de la Comunitat de Madrid va ser "la persona, les mans, les orelles, en fi, < a href = "/ temes / voz.html"> la veu executiva en el partit, del senyor González ".

LLIBRETA CLAU

Les anotacions manuscrites que va fer Francisco Granados en una llibreta intervinguda per la Guàrdia Civil en el seu xalet de Valdemoro (Madrid ), estan permetent identificar més presumptes donants de la caixa B de l' Partit Popular . "C uan Granados va saber a la presó que li havien enxampat el quadern, es va posar molt nerviós", confirmen a ABC fonts pròximes al líder de la trama Púnica.

Segons es reflecteix en la llibreta, l'antic conseller de Presidència, Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid dividia cada pàgina d'aquesta agenda en dues columnes: IN (per els diners que rebia dels constructors), i OUT per al qual lliurava al tresorer del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez.

Segons les seves anotacions, Granados va recaptar a B per a les eleccions europees de 2014 un total de 2.060.000 euros, la major part d'OHL. Aquesta quantitat apareix a la columna IN. A partir d'aquí, a la columna OUT, figura que el tresorer regional, Beltrán Gutiérrez es va lliurar 1.460.000 euros. D'aquesta manera, Granados hauria detret 600.000 euros en metàl·lic, gairebé un 30 per cent de les donacions, segons ABC .