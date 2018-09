Un total de 40 províncies de totes les comunitats autònomes, que abasten geogràficament al voltant de mig Espanya (sobretot la meitat nord peninsular), tenen aquest dimarts avisos taronges o grocs per fenòmens meteorològics adversos com nevades de dos a 10 centímetres de gruix , onades de fins a sis metres, temperatures mínimes de -2 a -10ºC, ratxes de vent de 75 km / ho pluges fortes.

l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) indica que les nevades estan associades al xoc d'una massa d'aire polar continental, freda i seca que arriba pel nord-est peninsular i d'una altra massa d'aire atlàntic que avança des del sud-oest carregada d'humitat i molt més càlida.

la predicció de l'Aemet assenyala que els avisos per neu es donen fonamentalment als Pirineus orientals, l'interior de Catalunya i zones de la Meseta nord i l'interior est peninsular, i els de fred intens, en el terç nord de la península.

Cal destacar que s'esperen n elevades febles a la ciutat de Madrid, l'illa de Mallorca (serra de Tramuntana) i les platges de Tarragona i de Castelló, ia primeres hores del dia es congelarà el litoral de Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa.

La cota de neu oscil·larà entre el nivell del mar i els 400 metres al nord peninsular, per sobre dels 1.800 metres al sud-oest i en valors intermedis per a la resta de la península i Balears, amb probabilitat de nevar a zones relativament baixes en zones de l'interior.

AVISOS TARONGES

Amb l'avís taronja (risc important per fer activitats a l'aire lliure) estan l'interior de Castelló i València, i el sud de Lugo i Orense (per nevades de entre cinc i sis centímetres de gruix sobre el sòl); Pirineu navarrès (temperatures de fins a -10ºC) i el litoral nord-oest de la Corunya (onades de quatre a sis metres d'altura).

La resta dels avisos són grocs (risc). Per nevades, estan en aquesta situació Conca, Guadalajara, Madrid, Àvila, Salamanca, Segòvia, Zamora i Tarragona al complet, a més d'Albacete (Hellín, Almansa i la Manxa), Alacant (interior), Càceres (nord), la Corunya ( interior), Mallorca (Tramuntana), Toledo (excepte el sud-oest), Múrcia (altiplà), on podrien acumular entre dos i 10 centímetres de gruix.

el fred manté amb avís groc zones del terç nord per temperatura mínimes de -2 a -8ºC fins entre les 9.00 i les 11.00 hores, segons les zones. Es tracta de Cantàbria, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Lleida, la Rioja, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia al complet, més Osca (Pirineus), Terol (Albarracín, Jiloca, Gúdar i Maestrat), Saragossa (Cinc Viles), Guadalajara (Parameras de Molina i muntanya), Barcelona (depressió central i prepirineu), Girona (prelitoral i Pirineu), i Astúries (Serralada Cantàbrica i Pics d'Europa).

Els fenòmens costaners , amb onades de quatre a cinc metres d'altura, mantindran amb avís groc al litoral de la Corunya (oest), Lugo i Almeria (ponent i capital).

Part de l'arxipèlag canari estarà afectat per fenòmens adversos, concretament del Ferro, La Gomera, La Palma i Gran Canària, per ratxes de vent de fins a 75 km / h, així com del Ferro i La Palma per onades de cinc metres, i La Palma per pluges fortes de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.

MÉS FRED

D'altra banda, les temperatures baixaran aquest dimarts a la península i Balears, excepte el litoral andalús, i el descens serà notable o extraordinari en moltes zones, ja que la caiguda tèrmic oscil·larà entre 6 i 11 graus en 20 capitals de província: Albacete (11 menys); Àvila, Madrid i Terol (10); Toledo (9); Castelló de la Plana i Salamanca (8); Ciutat Real, Lleida, Guadalajara, Múrcia, Segòvia i Zamora (7), i Lleó, Oviedo, Palència, Pontevedra, Valladolid, Vitòria i Saragossa (6).

Les capitals més fresques seran Vitòria (2ºC com molt); Àvila i Burgos (3); Bilbao, Pamplona, ??Sant Sebastià i Terol (4), i Conca, Girona i Oviedo (5), mentre que, per contra, farà més calor a Las Palmas de Gran Canària (23), Santa Cruz de Tenerife (21) i Almeria, Huelva i Màlaga (20).