Així ho ha indicat en la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu , en el marc del procés per a ser nomenat vicepresident del Banc Central Europeu. El titular d'Economia ha assenyalat que el BCE ha emprat diferents instruments de política monetària en la recent crisi econòmica i financera, tot i que ha alertat que " això no ens hauria de portar a creure que la política monetària és omnipotent ".

de Guindos ha indicat que el" èxit "de les mesures implementades pel BCE no hagués estat possible sense les iniciatives adoptades per enfortir la Unió econòmica i Monetària . Com a ministre d'Economia, va dir, va tenir l'oportunitat de participar en la definició d'aquestes iniciatives , i ha destacat que aquesta experiència és, precisament, un dels "principals actius" que podrà aportar al Banc Central Europeu: " Una visió general per avaluar quines accions són les més adequades en cada moment ".

d'altra banda, ha assenyalat que perquè els beneficis de la política monetària es materialitzin plenament és " determinant "que els països" no demorin la implementació de les reformes estructurals requerides , que són el millor instrument de reducció de riscos en una unió monetària ".

< p> Segons Guindos, no es pot oblidar que la crisi no ha estat causada per l'existència de diferencials fiscals sinó per les diferències de competitivitat que van portar a l'acumulació de "desequilibris insostenibles ". Per això, ha subratllat, " és clau que els països avancin " en les reformes.

De Guindos va fer un repàs a les diferents mesures adoptades pel BCE durant la crisi, tant les convencionals com les no convencionals , per afegir que l'organisme " ha combinat i calibrat adequadament aquests instruments ".

Hi ha una àmplia evidència, va comentar, de que aquest estímul monetari " ha alleujat substancialment les condicions financeres ", cosa que ha afavorit els fluxos de crèdit a les llars i les empreses i el creixement econòmic. A la llum de l'efectivitat d'aquestes mesures, hi ha " més confiança " que la inflació convergirà gradualment a l'objectiu de situar-se al voltant del 2% a mitjà termini . < / p>