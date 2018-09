El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha criticat aquest dilluns el comportament d'algunes autoritats catalanes al Mobile World Congress (MWC), en un "gest polític" que, ha subratllat, "no s'entén" donada la situació "delicada" en què està la permanència a Barcelona d'aquest esdeveniment digital.

en una entrevista a RNE, el ministre es pronunciava així després de la plantada d'algunes autoritats catalanes a Felip VI en la seva arribada a la sopar oficial d'inauguració del MWC al Palau de la Música de Barcelona.

ni el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ni l'alcaldessa de Barcelona, ??Ada Colau, van assistir a la salutació de Felip VI als organitzadors i altres personalitats.

"no s'entén, va ser un gest polític que no s'entén en una situació tan delicada com està el MWC" respecte a la seva permanència a Barcelona en el futur, va dir el ministre. < / p>

Nadal ha apuntat que hi ha risc que el congrés deixi Barcelona, ??per agres gar que hi ha "cert nerviosisme entre els que gestionen el Mobile". En aquest sentit, ha explicat que és "l'esdeveniment digital més important del món i hi ha molta gent que ho vol" en altres parts del món.

El ministre va comentar que va parlar amb Torrent en el marc del sopar sobre l'univers digital i sobre el fet que el món està "globalitzat", de manera que "tenir pes a Europa en aquest tema és molt important".

d'aquesta manera, es va mostrar confiat que aquesta idea "permeti alguns obrir els ulls", perquè "el món és molt més gran que el teu interès polític particular" i "segueix girant més enllà de (Carles) Puigdemont".

el titular d'Energia, Turisme i Agenda Digital va afirmar que durant el sopar, "a la taula es va anar correcte i educat per no entrar en elements polèmics".