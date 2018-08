El rei Felip VI va assegurar aquest diumenge que la història de Barcelona com a seu del Mobile World Congress (MWC) és la "història d'un èxit" a la qual ha contribuït "la col·laboració entre el Govern central, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament "de la Ciutat Comtal.

el príncep Felip va presidir el sopar oficial d'inauguració del MWC al Palau de la Música, en el que constitueix la primera visita del monarca a Barcelona des de la consulta independentista de l'1 d'octubre.

El Monarca es va pronunciar, d'aquesta manera, tot i l'plantada d'algunes autoritats catalanes en la seva arribada a l'esdeveniment, ja que ni representants del Parlament de Catalunya o de l'Ajuntament de Barcelona han assistit a la salutació de Felip VI als organitzadors i altres personalitats.

per contra, el Rei sí que va estar recolzat per la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría; i el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre d'altres.

A més, la jornada ha estat marcada per manifestacions de protesta de diferent signe als carrers de Barcelona, ??tant a favor com en contra de la presència del Felip VI a Barcelona.

el príncep Felip va realitzar un discurs en anglès, castellà i català en què va manifestar que "la cooperació institucional amb objectius clars i en benefici de tots és una clau evident de l'èxit "aconseguit per Barcelona amb el Mobile Congress. "El compromís ferm de les nostres administracions, corporacions i companyies ha de ser sempre un propòsit essencial", ha remarcat.

Segons la seva opinió, el bon ressò mundial que han tingut les edicions que fins ara s'han celebrat de la fira tecnològica a la capital catalana és atribuïble "en primer lloc als barcelonins", "al seu dinamisme i el seu esperit emprenedor".

El Rei va transmetre als assistents al congrés la seva "més càlida benvinguda a Espanya, a Catalunya, i particularment a aquesta ciutat veritablement global i avui capital mundial mòbil que és Barcelona ", i que va recordar que aspira a ser seu també del centre tecnològic europeu de desenvolupament del 5G.

IMPORTÀNCIA

el príncep Felip ha afegit que el MWC és "una cita clau que els barcelonins reben, conscients de la importància i transcendència de com & # 9472; i cap a on & # 9472; es mou la tecnologia digital en els nostres dies, i que ja hi ha pocs àmbits de les nostres vides i de les nostres economies qu i quedin al marge de la seva influència ".

" Efectivament, el Congrés Mundial del Mòbil i tot el que suposa de contingut i com a gran esdeveniment & # 8722; des de la seva 1ª edició en 2006 i fins avui & # 8722 ; té un evident i directe impacte sobre el progrés i el benestar de milions de ciutadans, sobre el conjunt de les societats. A l'afavorir la seva comunicació i el seu millor enteniment, millora les condicions de vida de cada individu i facilita la creació i la projecció del coneixement, així com la difusió d'idees innovadores ".

El Rei va aprofitar aquest sopar oficial per elogiar "la capacitat tecnològica de les nostres empreses punteres i com aquesta aposta no les s'aparta en absolut del seu compromís amb el benestar de la nostra societat i amb la creació d'ocupació".

la revolució digital en la qual estem immersos , va dir, precisa d'una visió que sàpiga "transformar en oportunitats de progrés dels desafiaments que imposa el desenvolupament industrial i tecnològic".

a Espanya, va afegir el Rei, "comptem amb alguns exemples de referència mundial en molts sectors, particularment en el sector tèxtil i de la moda i en el de la fabricació de components de l'automòbil. Està demostrat que els països tecnològicament més avançats són els que aconsegueixen millors índexs d'ocupació ".