El director i fundador de 'Hispanidad.com' , Eulogi López , ha estat condemnat a sis mesos de presó per la vinculació de la homosexualitat amb la pederàstia en un vídeo emès en el seu YouTube. L'Audiència provincial de Madrid ha estat l'encarregada d'emetre la sentència contra el periodista per un delicte contra les llibertats públiques i els drets fonamentals en considerar que el vídeo, traspassa la frontera penal i atemptava greument contra la dignitat d'aquest col·lectiu .

Segons informa 'la Vanguardia' al vídeo emès a YouTube el març del 2015 reproduït més de 2.000 vegades en el qual es deia que " homosexualitat, és a dir, sodomia i pedofília i pederàstia són dues branques del mateix tronc, dos degeneracions anticristianes i per tant inhumanes" i instava que la mateixa " tolerància zero " que el Papa havia tingut amb la pedofília, havia de tenir-se amb l'homosexualitat .

I resava "la prova és que el noranta i tants per cent, també n'hi ha heterosexuals, però el noranta i tants per cent dels casos de pedofília són homosexuals . de pràctica sodomítica. Home, no neguem la evidència ". El jutge també va emetre la seva opinió sobre el vídeo i va assegurar que les frases i el missatge són " indubtablement ultratjants i ofensives que lesionen la fama i l'honor de les persones homosexuals".

la sentència definitiva l'ha confirmat el magistrat Celso Rodríguez i ha dit que " la dosi de menyspreu i descrèdit que tanquen aquestes paraules per a les persones que per la seva condició natural senten preferència per altres del mateix sexe, és senzillament brutal, intolerable per a un ordenament jurídic i una societat basada en el respecte a la dignitat i la llibertat de les persones ".