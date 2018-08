Fonts governamentals van assegurar a 'Servimedia' que Guindos no es va acomiadar dels seus companys d'una manera especial i que la resta del gabinet tampoc el va rebre amb aplaudiments per haver superat al seu adversari irlandès, Philip Lane , en la disputa per la vacant en la Vicepresidència del Banc Central Europeu .

Guindos va participar en la reunió com si fos una més , tot i que aquesta mateixa setmana va assegurar que la seva dimissió al capdavant del Ministeri era "qüestió de dies" i que té la pretensió d'abandonar el càrrec abans que dilluns que ve se sotmeti a l'examen del Parlament Europeu, per seguir amb els passos necessaris per al seu nomenament formal.

els temps per al seu cessament i el nomenament d'un nou ministre d'Economia depenen pràcticament en exclusiva del president del Govern i del PP , Mariano Rajoy, que precisament aquest divendres va faltar a la reunió del Consell de Ministres al Palau de la Moncloa per trobar-se en Brussel·les en una cimera amb els seus socis comunitaris .

En la roda de premsa posterior, el portaveu del < / b> Govern i ministre d'Educació, Cultura i Esport , Íñigo Méndez de Vigo , va admetre que els ministres van " a tirar molt a faltar "a Luis de Guindos quan abandoni el gabinet per ser el nou vicepresident del Banc Central Europeu . "Estic convençut que ho va a fer divinament ", va dir. "És una persona molt competent ".

Méndez de Vigo va defensar que la elecció Luis de Guindos per ser el pròxim vicepresident del Banc Central Europeu suposa un " reconeixement internacional d'Espanya per part de tots els països europeus", que prova que a la UE " s'aprecia, s'estima i es valora "la millora econòmica del país després d'anys de dura crisi.

" És una gran notícia per la importància del càrrec i perquè també revela la confiança en el nostre país. Som un país seriós , solvent i competent, que compleix els seus compromisos i en què es pot confiar ", va dir.

Va ??argumentar que el nomenament de de Guindos" marca una tendència cap a la Espanya en positiu "de la qual sol parlar el Govern de Mariano Rajoy, ja que fa pocs anys el país estava" sumit en una crisi molt profunda però ara gaudeix d'autoestima "i en la UE es reconeix d'aquesta manera.

El portaveu del Govern va contrastar i quest "reconeixement internacional" d'Espanya en la persona de Luis de Guindos "amb l'actitud d'alguns partits nacionals que han fet tot el possible per torpedinar" el seu nomenament com a proper vicepresident del Banc Central Europeu.

"Sembla mentida que alguns prefereixin tenir a una persona d'un altre país al capdavant d'un lloc tan important ", va lamentar Méndez de Vigo, qui sense esmentar a cap partit va recriminar que ni tan sols un partit tradicional com el PSOE s'hagi oposat a de Guindos i no hagi mantingut una " visió d'Estat ".