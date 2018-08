L'obra El meu pecat de Javier Moro s'ha alçat amb el Premi Primavera de Novel·la en el seu vintè segona edició. El jurat, presidit per Carme Riera i compost per Antonio Soler, Ramón Pernas, Fernando Rodríguez Lafuente i Ana Rosa Semprún, va fallar ahir en un dinar celebrat a Madrid, que l'obra guanyadora d'aquest any sigui meu pecat i el seu autor Javier Moro. El jurat ha destacat que "estem davant d'una gran novel·la que ens endinsa en un viatge a través del temps que va des del paradís (Hollywood dels anys 30), arriba a l'infern (la Guerra Civil espanyola) i acaba al purgatori (la llarga nit del franquisme) ".

La novel·la

Javier Moro recrea en el meu pecat una història que va succeir realment. El seu protagonista és l'actriu espanyola Conchita Montenegro qui, en 1930 amb tot just 19 anys, desembarca al daurat Hollywood. Allà la jove coincideix amb un grup extraordinari d'emigrats espanyols entre els quals es trobava Edgar Neville, Luis Buñuel o Jardiel Poncela qui van contribuir amb el seu talent a la història universal del cel·luloide.

Gràcies a la seva bellesa, intel·ligència, personalitat i tenacitat, Conxita es va fer un lloc entre les principals estrelles del moment. Amb la seva mirada extraordinària captivar Leslie Howard, un dels actors més cèlebres de l'època, però també un home casat que li doblava l'edat. Leslie i Conchita van viure el seu idil·li entre festes de somni i estrenes triomfals, entre la passió i l'engany.

Tretze anys més tard, la seva història d'amor va tenir un desenllaç inesperat quan els antics amants es van retrobar a Madrid i, sense saber-ho, van influir decisivament en el curs de la Segona Guerra Mundial.

Amb rigor i exactitud, Javier Moro descriu els secrets de la vida a la meca del cinema i, rendit davant la seva protagonista, retrata una dona apassionada i indomable que va conquistar aquest món brillant i decadent però que va acabar presonera de la seva pròpia història d'amor .

L'autor

Javier Moro, periodista i escriptor, ha treballat com a investigador en diversos llibres de Dominique Lapierre i Larry Collins. Coproductor i guionista de les pel·lícules Valentina i Crónica del alba, ambdues basades en l'obra de Ramon J. Sender va romandre sis anys a Estats Units desenvolupant projectes de cinema i televisió, on va col·laborar amb directors com Ridley Scott. És autor de Senders de llibertat (Seix Barral, 1992), El peu de Jaipur (Seix Barral, 1995), Les muntanyes de Buda (Seix Barral, 1998), Era mitjanit a Bhopal (2001), en col·laboració amb Dominique Lapierre, i el sari vermell (Seix Barral, 2008). La seva novel·la Passió índia (Seix Barral, 2005), ha estat un dels grans èxits de crítica i vendes dels últims anys a Espanya i, amb la seva traducció a disset idiomes, en diversos països europeus. El 2011 va obtenir el Premi Planeta amb la novel·la El imperio eres tu. El 2015 va publicar A flor de pell.

L'autor, després de conèixer la decisió del jurat, ha declarat sentir-se encantat i molt agraït al jurat. Considera que és un gran al·licient en aquests temps difícils per als llibres. I destaca que, si el premi Planeta l'hi van concedir per un prototip de retrat masculí, el Premi Primavera ho ha estat pel retrat d'una dona tan excepcional com desconeguda.

Aquest guardó, dotat amb 100.000 euros, és un dels més prestigiosos en llengua espanyola i està convocat per l'EDITORIAL ESPASA i ÀMBIT CULTURAL d'eL CORTE INGLÉS, per tal de donar suport a la creació literària i contribuir a la màxima difusió de la novel·la com a forma d'expressió artística de la nostra època. Des de la seva primera edició el 1997, el certamen s'ha consolidat com a referència clau per a les lletres hispanes i augmenta cada any en volum de participants.

En aquesta edició ha comptat amb 659 obres presentades. Espanya, que aporta 316 novel·les, encapçala la llista de participants. Madrid, encapçala la llista de comunitats autònomes amb 76 originals, seguida d'Andalusia, amb 55, i Catalunya, amb 45

El Premi Primavera de Novel·la ha recaigut en anys anteriors en autors de molt diferent índole. Entre els guardonats hi Lucía Etxebarria, Rosa Montero, Juan José Millás, Juan Manuel de Prada, Use Lahoz, Màxim Huerta, Juan Eslava Galán, Carlos Montero o Carme Chaparro, entre d'altres.