Aquesta setmana, s'han produït manifestacions en més de 40 localitats d'Espanya per la decisió del Govern de finals d'any passat de només augmentar en un 0,25% la quantia de les pensions per 2018 . Les protestes contra aquesta escassa pujada, qualificada com 'insuficient' per diferents organitzacions que representen a aquest sector, van tenir el seu centre a Madrid, on els participants van bloquejar ahir l'entrada al < b> Congrés dels Diputats i van reunir a entre 3.000 i 4.000 persones , segons fonts policials.

No és descartable que en els pròxims dies se succeeixin més mobilitzacions d'aquest col·lectiu que, tal com mostra aquest gràfic, en algunes comunitats d'Espanya suposa gairebé un quart de la població de la regió. Així, segons dades de l'informe 'Un perfil de les persones grans a Espanya, 2017' del CSIC basat en dades de l'INE, a Castella i Lleó i Austurias el 24,4% dels seus habitants tenen una edat igual o superior als 65 anys.

Gràfica proporcionada per Statista .