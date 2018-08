El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va dir aquest divendres que la llibertat d'expressió "en absolut" està en qüestió a Espanya, però que hi ha límits, com que el raper Valtonyc inclogui en les seves cançons afirmacions del tipus que desitja veure penjat al Rei o que es cometin atemptats contra el PP.

Catalá s'ha pronunciat d'esta manera abans d'inaugurar aquest matí a Madrid el XXV trobada de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.

Abans d'aquest acte, el ministre ha estat preguntat pel debat obert en les últimes setmanes arran de decisions com la condemna del Tribunal Suprem el raper Valtonyc o que ARCO retirés una obra que definia com "presos polítics" als dirigents catalans empresonats per el procés independentistes.

En aquest sentit, el titular de Justícia va dir que entén "el dret d'expressió i que els artistes i els cantants puguin dir el que considerin més adequat", però ha assenyalat que és diferent "si algú diu (po r el raper Valtonyc) que vol veure el Rei amb una soga al coll en una plaça pública o que vol veure un autobús del PP amb nitroglicerina o que un atemptat contra Montoro és una bona notícia ".

POTESTAT DE ELS JUTGES

Va ??destacar que aquestes són "frases literals" incloses en cançons d'aquest raper i que en aquestes expressions "el marge entre la llibertat d'expressió i la injúries i calúmnies comença a estar molt a prop i aquí és bon jutge qui ho ha decidit ", en referència a la pena de presó per a Valtonyc que ha ratificat el Tribunal Suprem.

No obstant això, ha remarcat que" la llibertat d'expressió està absolutament garantida en el nostre ordenament jurídic ", tot i que ha apuntat que "no és un dret absolut en si mateix", sinó "que conviu amb el dret a la intimitat, a la pròpia imatge".

el ministre va afegir que "la responsabilitat del poder judicial és fer-los conviure "i que és als tribunals als quals correspon decidir si algú considera vuln erados seus drets per unes declaracions, un llibre o una obra artística. Ha remarcat que en aquests casos en què hi ha col·lisió de drets és un jutge el que decideix si hi ha una "sanció penal".