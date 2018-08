El temps a Espanya durant aquest cap de setmana , l'últim de febrer, estarà protagonitzat per dies assolellats i nits gèlides en la major part del país, així com per un temporal de pluja a Canàries que podria ser fort el diumenge.

el portaveu de la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Camp , va assenyalar a Servimedia que les temperatures mínimes d'aquest cap de setmana estaran " per sota dels valors mitjans per l'època de l'any ", de manera que s'esperen" gelades bastant extenses en bona part de l'interior peninsular ".

del Campo va precisar que les gelades nocturnes remetran diumenge al sud-oest, si bé ha indicat que aquest cap de setmana " van a ser intenses en zones de muntanya i properes , amb valors que poden arribar a baixar dels 10 graus sota zero ".

En contraposició, Canàries tindrà fins diumenge un temporal de pluja s amb precipitacions generals que poden ser forts i anar acompanyades de tempesta. I a la resta d'Espanya brillarà el sol , amb alguna pluja feble a les províncies mediterrànies. Les temperatures diürnes tendiran a ascendir .

Del Campo va explicar que aquesta situació meteorològica es deu a " l'entrada d'aire fred procedent del continent europeu i les altes pressions, menys a Canàries, on predomina una borrasca ".

El temps podria canviar al començament de la setmana que , quan la unió de la massa freda d'aire continental i una altra d'aire humit procedent del Atlàntic donarien lloc a "nevades que al nord de Espanya poden ser extenses en moltes zones", amb la cota neu baixant a entre 200 i 300 metres en alguns punts.

dISSABTE

quant a la predicció diària d'aquest cap de setmana, dissabte començarà amb et mperaturas mínimes significativament baixes a tota la península excepte el litoral, Andalusia occidental i punts de Badajoz , amb els termòmetres per sota de -10ºC en zones muntanyoses com els Pirineus , la Serralada Cantàbrica I el Sistema Ibèric .

Després d'una matinada i alba amb ambient gèlid, el dia serà en general assolellat amb algunes excepcions, ja que en Canàries s'esperen pluges que poden anar acompanyades de tempestes, sobretot a les illes orientals, i són probables pluges i xàfecs Balears , en tant que no es descarten precipitacions febles en zones del llevant i el àrea de l'Estret .

Les temperatures diürnes ascendiran a la península i Canàries , excepte Galícia , Astúries i Andalusia .

dIUMENGE

d'altra banda, el diumenge s'intensificarà el temporal de pluges i tempestes a tot l'arxipèlag canari, sobretot a la tarda, quan arribaran puntualment una intensitat forta.

la península i Balears tendiran a cel poc ennuvolat o clar , excepte en l'àrea mediterrània i l'oest de Andalusia , on no es descarta alguna pluja ocasional.

l as temperatures pujaran tant de matinada (de forma generalitzada) com pel dia (a la meitat oriental i el terç nord peninsular), el que reduirà el fred de dissabte.