El exmayor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero compareixerà aquest divendres, per tercera vegada, davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela per respondre d'una nova imputació per un delicte de sedició, en el qual hauria pogut incórrer durant la jornada de l'1 d'octubre, en la qual es va celebrar el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.

Fins ara, la jutgessa ha pres declaració a Trapero en relació als fets succeïts els dies 20 i 21 de setembre , durant el registre de la Conselleria d'Economia de la Generalitat que va acabar amb tres cotxes de la Guàrdia Civil danyats i la secretària judicial sent evacuada d'amagat per un edifici adjacent.

Des d'aquestes declaracions, la Fiscalia ha acumulat noves evidències de la seva actuació presumptament irregular durant aquesta jornada. En el seu últim informe, el ministeri públic compila, per exemple, les 17 trucades telefòniques entre Trapero i qui era president de l'ANC, Jordi Sànchez, al llarg de la jornada de registres.

Tampoc juga al seu favor la declaració del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, responsable de l'operatiu policial durant el passat 1 d'octubre a Catalunya, que va criticar tant al Tribunal Suprem com davant Lamela el dispositiu dissenyat pels Mossos per fer front a la jornada del referèndum i va dir que Trapero va incomplir ordres directes encaminades a evitar l'1-O.

el ministeri públic considera que va ser necessària la intervenció de Trapero perquè el referèndum es pogués celebrar i l'acusa d'ordenar la vigilància de els dispositius de Policia Nacional amb agents camuflats dels Mossos en els dies previs a l'1-O i de no haver confiscat ni paperetes ni urnes ni el material informàtic necessari per a la consumació del referénd um. Drapaire argumentarà que els Mossos van tancar un total de 99 centres de votació.

La Fiscalia demana la seva imputació per un nou delicte de sedició en relació amb la jornada del referèndum, per entendre que Trapero va participar en un pla per controlar als agents de la Policia i la Guàrdia Civil i que va tractar per tot els mitjans que els Mossos no participessin en cap càrrega davant dels col·legis.

Segons el ministeri públic, la cúpula dels Mossos va tractar de aparentar en tot moment que havia dissenyat un pla operatiu per a dur a terme l'ordre judicial de suspensió del referèndum, però que només era una aparença. Trapero haurà d'aclarir si aquestes actuacions van respondre a un pla preconcebut per a permetre les votacions.