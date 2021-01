Si hay una figura peculiar en nuestro país, esa es la presentadora y artista de variedades Leticia Sabater. Centrada en dar espectáculo con sus canciones y sus vídeos en YouTube, Sabater ha vuelto al candelero por un motivo que seguro no habría deseado. En estos tiempos de pandemia y las temidas fiestas clandestinas de fin de año, la policía se personó en un chalet de su propiedad a las afueras de Madrid, concretamente en Villanueva de la Cañada, la pasada mañana del día 1 de enero desalojando a más de 20 personas de su casa. Esto violaba todas las normas y restricciones impuestas para estas fiestas y reuniones por el Gobierno de España. Mientras se espera a que se aclaren los hechos, Leticia Sabater declara que tenía la casa alquilada a una persona.

Sabater es una figura controvertida, digámoslo así, y en esta época reciente ha protagonizado algún que otro desmadre publico. Veamos algunos de esos desmadres:

Leticia Sabater

Para quienes no la conozcan, Leticia Sabater es una catalana de 54 años conocida por haber sido presentadora de la televisión española, principalmente en la década de los 90, en varios programas infantiles.

Debutó allá por el año 1986 en el famoso programa Un, dos, tres… responda otra vez, y tras esto se convirtió en una de las “chicas Hermida” al participar en el programa Por la mañana presentado por Jesús Hermida en TVE. Fue en 1990 cuando presentó su primer programa infantil, llamado No te lo pierdas junto a Enrique Simón. En Telecinco le llegó la fama al presentar programas infantiles como Desayuna con alegría (1991-1993), A mediodía, alegría (1992-1993) y Vivan los compis (1992). En 1997 regresa a TVE para presentar el concurso Lo que hay que tener, al que siguió Con mucha marcha.

Ya en 2002 se une a Telemadrid para presentar el espacio Mentiras peligrosas, al que seguirían el programa de baile Danubio Azul y el concurso Tu segunda luna de miel. Desde entonces, su participación televisiva se ha reducido a reality shows como La selva de los famosos, ¡Mira quién baila!, Supervivientes y La casa fuerte.

El trabajo más reciente de Leticia Sabater ha sido en el mundo de la música, donde nos ha bendecido con éxitos veraniegos como La Salchipapa en 2016, Toma pepinazo en 2017, El polvorrón en 2018, 18 centímetros papi en 2019 y Vete al carajo tra tra en 2020. Casi nada.

La polémica de Twitter

El día 12 de junio de 2016, Leticia Sabater publicó el videoclip de La Salchipapa en YouTube y las redes se llenaron de comentarios y críticas llenos de mofa por ser de una calidad musical dudosa. La intención de Sabater era que se convirtiese en la típica canción que se escucha en chiringuitos y fiestas populares, lo que termino consiguiendo pero sin ausencia de polémica. Más de un mes después de la publicación del tema, el 21 de julio, Sabater protagonizó un enganchón en Twitter que hizo encumbrar su canción.

Una usuaria de Twitter retuiteó la canción añadiendo el siguiente comentario en tono de risa: “Para los fans de Kuala Lumpur de Leticia Sabater”, a lo que ella replicó “Huala Lampur lo será tu p*** madre”, confundiendo la capital de Malasia con un insulto. Esta confusión hizo que en menos de 24 horas se registraran más de cuatro millones de reproducciones del video en YouTube, se produjesen más de veinte mil tuits y más de veinte mil búsquedas relacionadas con Leticia Sabater o con su vídeo. De hecho, el videoclip llegó a estar en tendencias nacionales tanto en YouTube como en Twitter. Como maniobra de marketing, magistral.

Papá Noel, you’re the only one

Este pasado noviembre, Leticia Sabater publicó otro de sus peculiares villancicos, esta vez cargado de contenido sexual. Después de El polvorrón y Trínchame el pavo, la presentadora ha sacado un nuevo videoclip navideño llamado Papá Noel: You’re the Only One. En esta canción en inglés, Sabater sale vestida de Mamá Noel sexy, provocativa y enseñando carne, algo habitual en ella.

En el videoclip, Leticia protagoniza varias escenas en las que simula tener relaciones sexuales con los tres Reyes Magos a la vez y con Papá Noel. Cómo no, el videoclip se convirtió rápidamente en Trending Topic, y en relación al mal año 2020 que hemos vivido, algunos usuarios comentaron cosas como “ya sí que es imposible salvar la navidad”, “os juro que pensaba que era una peli porno” o “os reís de Leticia Sabater, pero es la única que podrá decirle a sus hijos que los Reyes Magos son sus padres”.

Nochevieja 2020

La última polémica protagonizada por Leticia Sabater ha tenido lugar esta pasada Nochevieja, cuando la Policía Municipal de Villanueva de la Cañada (Madrid) ha identificado a 23 personas que presuntamente participaban en una fiesta en una chalé propiedad de la presentadora. El día 1 de enero a las 8 y media de la mañana, los vigilantes de la urbanización donde se sitúa el chalé, avisados por una vecina, avisaron a la policía porque se escuchaba música alta y había bastante movimiento de coches. Cuando los agentes llegaron todo había pasado, y pese a intentar hablar con alguien de la vivienda no obtuvieron resultado. Permanecieron allí y consiguieron identificar hasta diez personas que no vivían allí y que fueron sancionadas por superar la limitación de personas.

Lo que ocurrió es que en la madrugada del sábado volvió a producirse otro aviso por el mismo motivo, pero la Policía Municipal tampoco escuchó ruidos ni música desde el exterior. Volvieron a quedarse allí hasta que comenzaron a salir hasta 13 personas que no vivían ahí.

La presentadora Leticia Sabater es la propietaria del chalé, pero asegura que esa vivienda está en venta y la tiene disponible para alquiler vacacional en una famosa página de alquileres. Declara que se la alquiló a un conocido que le dijo que no iban a ser más de 6 personas. Actualmente se investigan los hechos y la implicación de la presentadora, que estuvo haciendo fotos en el domicilio en la mañana de ayer.