David Broncano: la fama

Comenzó como monologuista en Paramount Comedy allá por el año 2008. Posteriormente colaboró en programas de televisión como Estas no son las noticias, en Cuatro, y El club de la comedia desde 2013. Su verdadero éxito llegó en la radio, donde comenzó en 2008 con una colaboración en No somos nadie, de M80, y siguió en Los 40, especialmente en Yu: No te pierdas nada y Anda ya.

Alcanzó el éxito a partir de 2014 con el programa La vida moderna de la Cadena SER, el cual dirige junto a Ignatius Farray y Quequé, y por el que consiguieron el premio Ondas al mejor programa de radio en 2018.

En 2016, el éxito de La vida moderna lo llevó colaborar en el programa Late motiv de #0 (Movistar) presentado por Andreu Buenafuente, a quién llegó a sustituir como presentador cuando estuvo de baja por una afonía. LocoMundo fue el primer programa que presentó en televisión, desde 2016 hasta 2018, cuando fue sustituido por Quequé. En 2018 inició su nuevo programa en #0 de Movistar, La Resistencia. Este late late show de comedia emitido después de Late motiv le supuso el éxito rotundo que es hoy día y que fue galardonado en 2019 con el Premio Ondas al «mejor programa de entretenimiento».