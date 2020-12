TONI CANTÓ, EL CAMALEÓN DE MASK SINGER

La semana pasada en Antena Tres se emitió la final de ‘Mask Singer‘, y lo cierto es que teníamos muchas ganas de conocer quién estaba detrás de las máscaras que quedaban pendientes… Cuando se estrenó el programa se dijo que un político iba a estar dentro de uno de los personajes, y claro, Toni Cantó era uno de los posibles por su relación con uno de los miembros del jurado -Malú-.

El actual diputado por Ciudadanos recordó sus tiempos de intérprete para encarnar a ‘Camaleón’ en una edición en la que también participaron Paz Vega -excompañera suya de reparto en ‘7 Vidas’, Genoveva Casanova y Jorge Lorenzo.



“No habéis dado una”, dijo Cantó al ‘desenmascararse’. “Me lo he pasado genial y me hacía mucha ilusión cantar, lo he disfrutado y he alucinado con ir pasando cada eliminatoria”, confesó.