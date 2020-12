Hace dos semanas se emitía en Telecinco el programa que grabaron Isa Pantoja y Asraf Beno en Volverte a ver. Era el modelo el que le daba una sorpresa a la hija de la cantante, algo que no se podía imaginar y que le ha provocado estar bajo de ánimo durante muchos meses. Y es que tras hacerse las pruebas para entrar en Supervivientes, los médicos le encontraron algo malo y le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida.

Hoy, en el Debate final de La casa fuerte, han emitido una conversación en el concurso del modelo con sus compañeros y hablando sobre el tema. Una vez en plató, Asraf se ha roto completamente porque está sufriendo mucho por las críticas que está recibiendo de gente anónima que no se creen su testimonio. Esto ha hecho que el novio de Isa Pantoja se rompa en directo:

“Todavía no sé lo que tengo, intento vivir con ello, ya me he acostumbrado y bueno… hasta que no sepa nada. Tengo miedo, claro que sí, espero que no sea nada del otro mundo. Cáncer no es, ni tuberculosis, pero no se sabe, pueden ser otras cosas, un sarcoma… No sé. Se ha llegado hasta dudar de si estoy enfermo de verdad o no. Es que me duele, no llevo un chaleco antibalas, ¿tu te crees que me pueden decir que cómo puedo jugar con estas cosas? eso duele, yo no quiero jugar, ojalá esté de p… madre”.

Con estas palabras Asraf Beno ha confesado públicamente que todavía falta que le den más resultados y saber con certeza que es lo que tiene. Aún así, el modelo no dejará de sonreír y de luchar para estar sano, como siempre ha estado, al lado de Isa Pantoja, quien se ha convertido en su mejor apoyo.