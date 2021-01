El matrimonio de Elsa Pataky y Chris Hemsworth parece idílico y perfecto. Ellos mismos, de hecho, se esfuerzan en pintarlo así. En sus redes comparten fotografías y vídeos de felices momentos en familia, tiernas imágenes caseras, vacaciones en paraísos terrenales, todos guapos, sanos, ricos y bronceados posando en la playa. Pero aquí no nos chupamos el dedo y, como dice el refrán, en todas las casas se cuecen habas. También en la impresionante mansión que se han construido Elsa Pataky y Chris Hemsworth para vivir junto a sus tres hijos. Aunque ella, siempre tan estupenda y optimista, no quiera hablar del tema, no todo brilla como parece en su paraíso australiano.

Chris Hemsworth es un actor de éxito, un hombre apuesto, guapo y además rico. Es decir, un objetivo para cualquiera que tenga ojos, pese a que él sea un hombre casado desde hace ya una década. Su currículum cinematográfico es apabullante, su físico no parece de este mundo y su cuenta corriente es mejor no imaginársela. ¿Debemos creernos que siempre le ha sido fiel a Elsa Pataky? Lo que es seguro es que ocasiones para tener aventuras sexuales ha tenido unas cuantas. Ahora, que las haya aprovechado o haya querido mantener su fidelidad a la Pataky, es otra historia. Ella, por supuesto, también lo suyo. Y lo que sin duda tienen los dos es un pasado antes de darse el “sí, quiero”, con sus exparejas pululando por el mundo.