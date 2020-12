Anabel Pantoja está cansada de la situación que le está tocando vivir, sobre todo por no saber cómo se encuentra Isabel Pantoja en estos momentos tan duros para ella y por no tener relación con su prima. Y es que aunque todo parecía que entre ellas, todo estaba bien, parece que Isa Pantoja tiene alguna diferencia con la colaboradora porque no la coge el teléfono desde que ha salido del concurso.

Hoy, la sobrinísima ha entrado en directo por videollamada y ha explicado cómo se encuentra tras las duras palabras que ha tenido Isa Pantoja en una revista de tirada nacional en la que ha hablado abiertamente sobre la situación del Clan Pantoja.

En cuanto a las palabras de Isa Pantoja, en las que asegura que Anabel Pantoja solo llama para hablar con su hijo a altas horas de la madrugada, la colaboradora ha asegurado que hubo un rifirrafe entre ellas porque su prima le dejó de mandar vídeos de Alberto y le dijo que si quería verlo, que fuera a su casa.

Además, la colaboradora ha desvelado que mientras que ella ha estado en el reality, ha hablado diariamente con Alberto Isla para hablar con el pequeño, pero no sabemos qué ocurre que cuando el niño está con Isa Pantoja… no puede hablar con el tanto como cuando está con su padre.

Anabel Pantoja ha confesado que le ha aconsejado a su prima que se presente en Cantora y vaya a hablar con su madre, ya que el único con el que puede hablar sobre cómo está la cantante es con el hermano de esta y ya sabemos que Isa no tiene relación con él. La colaboradora se ha calentado y ha explotado: “Si tiene tiempo para llamar a una revista, podría haberme llamado a mí. Cuando salió del reality la llamé y a los dos días la escribí para que me llamara y contarle como estaba el tema y me escribió por whatsapp que estaba muy liada. me preguntó si yo podía hablar con mamá y le dije que yo llamaba a esa persona y me contaba cómo estaba, el problema es que isa no tiene relación con esa persona”.